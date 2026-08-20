Aparatoso accidente en la carretera federal 307: una persona murió y otra quedó prensada

Aparatoso accidente en la carretera 307 entre Andrés Quintana Roo y Reforma Agraria dejó como saldo una persona muerta y otra prensada. El percance ocurrió la mañana de este jueves y en el lugar se vieron involucrados una camioneta tipo Van y un automóvil compacto, ambas unidades quedaron destrozadas.

La mañana de este jueves se activaron los números de emergencia tras el reporte de un fuerte accidente en la carretera federal 307 el accidente ocurrió entre las comunidades de Andrés Quintana Roo y Reforma Agraria en el tramo Felipe Carrillo Puerto – Chetumal.

De acuerdo con información preliminar, una persona pereció en el accidente y otra quedó prensada entre una de las unidades involucradas en el aparatoso choque. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para auxiliar a las personas lesionadas en el percance.

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