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Incendio reduce a cenizas una vivienda en la comunidad de Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto

El fuego consumió por completo la vivienda construida con materiales de la región; hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

13 de sept de 2026

1 min

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Vecinos intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua, pero las llamas avanzaron rápidamente
Vecinos intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua, pero las llamas avanzaron rápidamente / Justino Xiu Chan

Un voraz incendio vino a reducir en cenizas una humilde vivienda construida con material de la región en la comunidad de Tihosuco. El fuego consumió en la totalidad de los objetos de valor que se encontraba dentro de la vivienda, aunque hasta el momento se desconoce el origen del incendio.

Los hechos se registraron minutos antes de la medianoche en la Colonia Centro de la comunidad de Tiosuco cuando fue reportado un incendio de una vivienda por lo que se trasladaron al lugar elementos de la dirección de Seguridad Pública a bordo de una patrulla, quienes se encontraban destacamentados en dicha localidad aunque le llegan al lugar el fuego ya había envuelto en su totalidad dicho inmueble.

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Los agentes policíacos no pudieron hacer nada al respecto dado que las llamas ya había avanzado en el techo y estructura de la vivienda que en ese momento se encontraba ausente el propietario

Al sitio también se acercaron vecinos quienes con el apoyo de cubetas con agua procedieron a arrojar al fuego Sin poder hacer mucho ya que el guano y la madera se encontraban secos por lo que el fuego avanzó rápidamente hasta cubrirlo en su totalidad y minutos más tarde reducirlo a cenizas.

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