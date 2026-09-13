Fuerte choque entre dos vehículos despertó a vecinos de Calkiní, Campeche

Los hechos se reportaron alrededor de las 12 de la medianoche, en el cruzamiento de la calle 29 por 34, a unas c6f6tuadras del centro, donde algunas familias ya estaban conciliando el sueño cuando se registró el fuerte accidente. Incluso, uno de los vehículos terminó estrellándose contra la pared de una vivienda al ser impulsado por el otro automóvil con el que chocó. Por fortuna, solo el auto compacto sufrió fuertes daños materiales, mientras que la vivienda presentó únicamente un pequeño rasguño, sin mayores consecuencias.

Fuerte encontronazo causó que varios vecinos despertaran de sus sueños al escuchar el estruendo de los dos vehículos que se impactaron, a consecuencia de la imprudencia de uno de los conductores, que no respetó su alto obligatorio, originando este accidente que, por fortuna, solo dejó daños materiales de gran consideración. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes verificaron el reporte y pidieron a los involucrados llegar a un arreglo para evitar remitir y turnar el caso a la Fiscalía.

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Tras el fuerte impacto, los vecinos salieron rápidamente de sus viviendas para verificar lo ocurrido, por lo que, al observar la magnitud del accidente, enseguida dieron parte a los números de emergencia para solicitar apoyo médico y la presencia de las autoridades.

Al lugar solo llegaron elementos de la Policía Municipal destacamentados en la Junta Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con los dueños de los vehículos involucrados, quienes mencionaron que solo recibieron golpes que no ponían en riesgo su integridad física, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

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Los elementos policiacos recomendaron a los involucrados ponerse de acuerdo para el pago de los daños de las unidades y así evitar que fuera solicitada una grúa, que les cobraría los dos arrastres, además del tiempo que permanecieran los vehículos en el corralón, aparte de la multa correspondiente por el hecho de tránsito. Por ello, les convenía llegar a un acuerdo satisfactorio para evitar más gastos extras.

Sin embargo, al no llegar a un arreglo, se tuvo que solicitar una grúa que remolcó ambos vehículos al corralón de Seguridad Pública Municipal de Calkiní para el deslinde de responsabilidades.