Estas colonias y fraccionamientos de Mérida podrían quedarse sin agua por falla eléctrica

Una falla en el suministro de energía eléctrica en el área de la Planta Potabilizadora Mérida II provocó que la instalación quedara temporalmente fuera de servicio, informó la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

La dependencia advirtió que esta situación podría ocasionar bajas presiones o falta de suministro de agua potable en distintas zonas de Mérida mientras se realizan los trabajos para solucionar el problema.

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De acuerdo con el aviso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, por lo que JAPAY señaló que se busca recuperar el suministro de agua lo más pronto posible.

¿Qué zonas de Mérida podrían verse afectadas?

Entre las colonias señaladas por JAPAY se encuentran:

Pedregales de Nueva Mulsay

Pensiones Norte

Privada Pensiones

Quinta Mulsay

Quinta Versalles

Residencial Pensiones I y II

San Lorenzo

Vaca Feliz

Villas Zona Dorada

X'Com

Yucalpetén

Zona Dorada

También podrían registrarse afectaciones en diversos fraccionamientos, entre ellos Carmelitas, Francisco I. Madero, Hidalgo, La Reja, López Portillo (Xoclán), Luis Echeverría Álvarez, Manuel Crescencio Rejón, Miguel Hidalgo, Mulsay de la Magdalena, Nueva Mulsay, Privada de San Pedro, San Damián, San Marcos Nocoh, Xoclán Canto y Xoclán Santos.

La lista también incluye 15 de Mayo (Hidalgo), Atlante, Ávila Gurrutia, Bosques del Poniente, Brisas del Poniente, Ciudad Industrial, Conjunto Los Naranjos, El Convento, Fuente Dorada, Hacienda Inn, Hacienda Mulsay, Hacienda San Antonio, Jardines de Nueva Mulsay II, Jardines de Nueva Mulsay III y Las Vigas.

JAPAY pide comprensión ante la afectación

La dependencia estatal indicó que se encuentra trabajando para restablecer el servicio de agua potable lo antes posible y pidió a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones ante posibles variaciones en la presión o interrupciones temporales.

Hasta el momento, la afectación está relacionada con la falla en el suministro eléctrico que mantiene fuera de operación temporalmente a la Planta Mérida II.

JAPAY ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los usuarios mientras continúan los trabajos para normalizar el servicio.