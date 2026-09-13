Akil, Yucatán da inicio a su Fiesta Tradicional 2026 con la bendición del coso taurino

Con gran alegría y la participación de ciudadanos y familias, se llevó a cabo la bendición del coso taurino, una de las actividades que marcaron el comienzo de la Fiesta Tradicional de Akil 2026 en honor al Cristo de San Román.

En un ambiente de fe y devoción, el padre Felipe Canul encabezó la santa misa, celebrada en el interior del ruedo, donde también participaron familias, autoridades municipales y palqueros. “Hoy estamos reunidos para ser parte de esta importante misa, donde damos inicio a los festejos en honor al Cristo de San Román. Invitamos a toda la ciudadanía a asistir a los eventos programados, tanto religiosos como populares.

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Juntos celebremos estas importantes fechas para la fe católica de este municipio”, expresó el párroco. Más tarde, como parte de las actividades tradicionales, se realizó el corte y la siembra del ceibo dentro del ruedo. El árbol fue cortado en la casa de la familia Pech Castañeda y posteriormente trasladado hasta el coso taurino, ubicado en el Centro de la cabecera. Hombres de la comunidad fueron los encargados de cargar el ceibo hasta el ruedo, donde minutos después los asistentes participaron en su tradicional siembra, acompañados por el sonido de la charanga y el estallido de los voladores.

Durante la jornada tampoco pudo faltar el esperado Baxal Wakax, actividad en la que participaron, adultos, niños y jóvenes, quienes se sumaron con entusiasmo a esta tradición. En ambas actividades se vivieron momentos de alegría, convivencia y orgullo por las tradiciones que distinguen a la comunidad de Akil.