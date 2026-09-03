Intentan extorsionar a mujer en Playa del Carmen con falso secuestro de su hijo

Elementos del Grupo Especializado en la Prevención y Combate a la Extorsión (GEPCE), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, auxiliaron a una mujer víctima de un intento de extorsión bajo la modalidad de secuestro virtual.

La mujer manifestó a las autoridades haber recibido llamadas en las que le aseguraban que tenían secuestrado a su hijo menor de edad y le exigían dinero para liberarlo, esta situación provocó miedo a la mujer.

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A raíz de esto, los elementos policiales le brindaron contención emocional y le indicaron a la mujer que no realizara ningún depósito como le habían solicitado los presuntos delincuentes.

En tanto, luego de diversas acciones coordinadas, las autoridades implementaron la búsqueda y localización del menor, quien fue encontrado sano y salvo en un espacio público del fraccionamiento “Las Palmas”.

La madre y su hijo recibieron acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones.