Denuncian retiro de sellos de clausura a empresas de extracción de materiales en Umán y exhiben presuntas amenazas a manifestantes

Mientras comunidades de Umán mantienen retenes y brigadas revisan los impactos de la extracción de materiales, surgió un nuevo punto de tensión: habitantes denunciaron que fueron retirados los sellos de clausura colocados en tres empresas de la zona.

El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal señaló que la medida habría alcanzado a Materiales Ku, Materiales Anillo Periférico (Mapsa) y Procon, compañías cuestionadas desde meses atrás por pobladores de Tebec, Hotzuc y Petecbiltún.

Para las comunidades, el eventual retiro de las clausuras contravendría los acuerdos alcanzados después de las protestas iniciadas este mes.

El conflicto se agravó el 12 de septiembre, cuando dos jóvenes fueron atropellados en la carretera Umán-Tebec por un vehículo utilizado para transportar material pétreo. Uno de ellos murió y la otra persona resultó gravemente lesionada.

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Después del hecho, habitantes instalaron retenes para restringir el tránsito de vehículos pesados y exigir la intervención de los tres niveles de gobierno. Las protestas no surgieron, sin embargo, a partir del accidente.

Desde noviembre de 2025, habitantes de Tebec habían presentado una denuncia ante autoridades ambientales por afectaciones que atribuyen a las actividades de extracción.

Entre los problemas señalados están polvo, explosiones, daños en viviendas, posibles afectaciones al agua y riesgos por el paso constante de volquetes y góndolas en caminos utilizados por las comunidades.

La muerte del joven convirtió esas inconformidades previas en una protesta permanente y llevó a los pobladores a exigir clausuras y revisiones de las operaciones.

Confrontación a retenes

A la disputa por las empresas se sumó una denuncia de amenazas contra habitantes que participan en los puntos de vigilancia comunitaria.

Utsil Kuxtal y representantes locales aseguraron que Pastor Ku, identificado por ellos como representante de Materiales Ku, acudió al retén de Tebec para exigir que fuera retirado.

Según esa versión, durante el encuentro también se habría mencionado a Procon y la posible llegada de un grupo de choque.

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Hasta ahora, esos señalamientos corresponden a las denuncias de las comunidades y no han sido acreditados por una autoridad.

La situación llevó a los Consejos Comunitarios Mayas de Ixil, Kinchil, Santa María Chí, Sisal, Dzitnup, Molas y Caucel a expresar su respaldo a los habitantes de las tres localidades.

Los grupos pidieron garantías para quienes participan en la defensa de sus territorios y advirtieron que las protestas no deben derivar en amenazas o intimidaciones.

Reclamo desde el 2025

Otro de los puntos pendientes es la denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Utsil Kuxtal sostiene que el procedimiento comenzó desde el 2025 y que las comunidades todavía no reciben una respuesta que resuelva las afectaciones denunciadas.

Esta semana comenzaron nuevos recorridos en Tebec, Hotzuc y Petecbiltún para revisar las condiciones de las zonas donde operan los bancos de materiales.

Los retenes continúan mientras avanzan esas inspecciones.

Los habitantes demandan revisar la operación de las empresas, reducir los riesgos provocados por vehículos pesados y atender los daños ambientales y materiales que atribuyen a la actividad extractiva.

La denuncia sobre el retiro de los sellos coloca ahora el foco sobre las propias clausuras.

Para las comunidades, mantenerlas era parte de las condiciones necesarias mientras se revisaban sus reclamos.

El siguiente paso dependerá de las respuestas de las autoridades y de las empresas señaladas.

Mientras éstas no se conozcan, tanto el retiro de los sellos como las amenazas denunciadas y la posible intervención de un grupo de choque permanecen como señalamientos de los habitantes y de Utsil Kuxtal.