Yucatán prepara la elección 2027: Iepac alista calendario, presupuesto y nuevas acciones

La elección intermedia del 2027 comenzó a tomar forma en Yucatán. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) avanza en la definición del calendario del proceso, las acciones afirmativas, los sistemas tecnológicos y el presupuesto que darán soporte a la organización de los comicios.

El consejero electoral Carlos Dzib Pech dijo a POR ESTO! que, aunque el proceso electoral inicia formalmente la primera semana de noviembre, desde hace varios meses el instituto desarrolla actividades preparatorias en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE); una de las principales es la elaboración del calendario de coordinación.

Detalló que el documento establecerá fechas y responsabilidades de cada etapa del proceso, lo que permitirá brindar certeza tanto a las autoridades electorales como a la ciudadanía sobre los tiempos en que se desarrollarán las actividades.

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Adelantó que el calendario quedará listo en agosto para ser sometido a la aprobación del Consejo General del Iepac.

Entre las labores que se encuentran en marcha destacó: el censo para conocer la disponibilidad de funcionarios que integrarán los consejos distritales y municipales; la preparación de consultas dirigidas a pueblos indígenas, personas adultas mayores, integrantes de la diversidad sexual y otros grupos en situación de vulnerabilidad. El objetivo es diseñar las acciones afirmativas que deben aprobarse en los primeros días del proceso electoral.

Dzib Pech agregó que el Instituto también trabaja en el modelo único de estatutos para candidaturas independientes y en el fortalecimiento de diversos sistemas tecnológicos que serán utilizados durante la organización de la elección.

De cara a los comicios del 2027, el consejero consideró que uno de los principales retos será responder al crecimiento constante del padrón electoral, lo que implica mayores necesidades operativas y financieras para la organización de la elección.

Tres prioridades

No obstante, identificó tres prioridades: garantizar, junto con las autoridades de seguridad, un ambiente de paz durante todo el proceso electoral; mantener los altos niveles de participación ciudadana que históricamente registra Yucatán, y obtener un presupuesto suficiente para desarrollar todas las actividades previstas.

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Recordó que en procesos recientes los organismos electorales han enfrentado restricciones presupuestales derivadas de las políticas de austeridad, por lo que el Iepac busca elaborar un proyecto financiero ajustado a los gastos indispensables.

Detalló que los recursos deberán cubrir la contratación de supervisores y capacitadores electorales, la producción de documentación y material electoral, la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como plataformas como Conóceles y el sistema de registro de candidaturas.

Indicó que actualmente se trabaja en la planeación del presupuesto y será en los próximos meses cuando se dé a conocer el monto que solicitará el Iepac para organizar la elección.

Finalmente, frente al crecimiento de la desinformación en redes sociales y el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar contenido falso, el consejero afirmó que el Instituto reforzará las campañas de difusión antes del inicio del proceso electoral para promover un voto informado.