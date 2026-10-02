Iepac fija el 6 de noviembre para iniciar el proceso electoral del 2027 en Yucatán: se renovará el Congreso y los 106 ayuntamientos

La carrera local rumbo a las elecciones de 2027 ya tiene fechas: el proceso electoral comenzará formalmente el 6 de noviembre, los aspirantes independientes podrán salir a buscar respaldo ciudadano desde el 4 de enero y las precampañas de los partidos arrancarán el 15 de enero.

El calendario aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) establece las etapas que conducirán a la renovación del Congreso estatal y de los 106 ayuntamientos.

Quienes pretendan competir sin partido dispondrán de 40 días, del 4 de enero al 12 de febrero, para reunir el apoyo necesario que les permita avanzar hacia el registro de su candidatura.

Los partidos políticos tendrán un periodo distinto. Sus precampañas comenzarán el 15 de enero y concluirán también el 12 de febrero, con 29 días para realizar los procesos internos mediante los cuales definirán a quienes buscarán aparecer en las boletas.

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El calendario separa así dos etapas que coincidirán durante buena parte de enero y febrero: mientras los aspirantes independientes deberán acreditar respaldo ciudadano, los partidos estarán definiendo sus postulaciones.

El proselitismo comenzará en abril

Después vendrá un periodo de más de dos meses antes del inicio de las campañas. Los candidatos podrán solicitar el voto a partir del 20 de abril y tendrán hasta el 2 de junio para realizar proselitismo. La etapa durará 44 días.

La jornada electoral se celebrará el domingo 6 de junio del 2027, cuando los yucatecos acudirán a las urnas para renovar las diputaciones del Congreso y las autoridades de los municipios.

En total, estarán en disputa 35 diputaciones locales, de las cuales 21 corresponden al principio de mayoría relativa y 14 al de representación proporcional, además de 106 presidencias municipales, igual número de sindicaturas y 587 regidurías.

A diferencia del 2024, no habrá elección de Gobernador.

El proceso estatal comenzará casi dos meses después del federal, que se puso en marcha el 10 de septiembre y mediante el cual se renovará la Cámara de Diputados. Ambos coincidirán en las urnas el 6 de junio.

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Facilitarán trámites a independientes

El Iepac aprobó además un convenio con el Colegio Notarial de Yucatán y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) para facilitar los trámites que deberán realizar quienes pretendan competir por la vía independiente.

Entre los requisitos está la constitución de una asociación civil ante notario, que posteriormente debe ser inscrita para continuar con el procedimiento de registro.

El acuerdo permitirá coordinar esos trámites entre las instituciones involucradas, aunque no modifica las exigencias legales que deberán cumplir los aspirantes.

La legislación yucateca establece que quienes busquen una diputación local independiente sólo podrán competir por el principio de mayoría relativa y deberán acreditar el apoyo ciudadano establecido para el distrito correspondiente.

El calendario aún puede recibir modificaciones si las disposiciones electorales o la coordinación entre el Iepac y el Instituto Nacional Electoral obligan a realizar ajustes durante la organización de los comicios.