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Joven de Uayma le gana la batalla a la leucemia después de ocho años de lucha

Didier Jeovanni Balam Chi fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo a los 12 años de edad.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

2 min

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El joven de Uayma ahora se enfoca en sus sueños de continuar sus estudios
El joven de Uayma ahora se enfoca en sus sueños de continuar sus estudios / Especial

Después de ocho años de tratamiento y vigilancia médica, Didier Jeovanni Balam Chi, originario de Uayma, Yucatán, recibió el alta definitiva tras superar una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 12 años.

A sus 19 años, el joven celebra una nueva etapa de su vida luego de enfrentar un proceso que incluyó tres años de quimioterapia y cinco años de vigilancia médica, periodo durante el cual contó con el apoyo de su familia, especialmente de su mamá.

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El diagnóstico representó un cambio para Didier y sus seres queridos, quienes lo acompañaron durante el tratamiento y las distintas etapas de su recuperación. Para su madre, la sonrisa de su hijo se convirtió en una fuente de fortaleza para continuar adelante frente a las dificultades.

Ahora, con el alta definitiva, el joven mira hacia el futuro con nuevos objetivos. Actualmente cursa el tercer año de preparatoria y tiene el deseo de estudiar Enfermería, con la intención de ayudar a otras personas que atraviesen situaciones similares.

La historia de Didier también representa un mensaje de esperanza para las familias que enfrentan el cáncer, particularmente aquellas que acompañan a niñas, niños y adolescentes durante tratamientos prolongados.

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Ante esta experiencia, su mamá compartió un mensaje dirigido a quienes continúan en esa lucha: “Que no se rindan, que nunca pierdan la fe. Dios siempre estará presente”.

Tras ocho años de enfrentar la enfermedad, Didier inicia una nueva etapa con la oportunidad de concentrarse en sus estudios y cumplir sus aspiraciones profesionales, acompañado del cariño de su familia.

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