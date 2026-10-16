Sheinbaum destaca aumento de exportaciones de México por demanda de electrónicos en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el crecimiento de las exportaciones mexicanas, principalmente en el sector electrónico, impulsado por la demanda de equipos destinados a centros de datos en Estados Unidos y la ampliación de plantas de producción en territorio nacional.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre una proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), según la cual las exportaciones mexicanas crecerían 26 por ciento durante 2026.

Sheinbaum destaca crecimiento de exportaciones de electrónicos

La presidenta explicó que uno de los sectores que registra mayor dinamismo es el de productos electrónicos, debido al incremento de la demanda estadounidense de infraestructura tecnológica.

“Ha aumentado mucho la exportación de electrónicos y se están ampliando plantas en México por la demanda de centros de datos en Estados Unidos”, señaló.

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Sheinbaum consideró que esta tendencia podría continuar en los próximos meses, ante las necesidades de equipamiento tecnológico del mercado estadounidense.

Industria automotriz muestra recuperación pese a aranceles

La mandataria también destacó que una parte de la industria automotriz mexicana ha logrado recuperarse, a pesar de los aranceles aplicados a determinados productos.

Indicó que el comportamiento de las exportaciones no se limita al sector electrónico, pues otras actividades productivas también han registrado movimientos positivos.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que México ha ampliado sus oportunidades comerciales fuera de Estados Unidos, con la apertura de mercados para distintos productos en Europa y Japón.

La presidenta sostuvo que la expansión de la producción electrónica, la recuperación de segmentos automotrices y la diversificación de destinos comerciales forman parte del comportamiento reciente de las exportaciones mexicanas.

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