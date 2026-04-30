FGE Yucatán logra 93% de efectividad en sentencias condenatorias en el 2025 y eleva 22% su productividad

El fiscal general del estado, Juan Manuel León León, compareció ayer ante el pleno de la LXIII Legislatura de Yucatán para presentar su segundo informe de gestión, en el que reportó una efectividad del 93 por ciento en sentencias condenatorias, un avance del 64 por ciento en la reducción del rezago de carpetas de investigación y una productividad institucional que superó en 22 por ciento los resultados del año anterior.

Ante diputados y diputadas, y en presencia del secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Beatriz Torres López, así como representantes de las Fuerzas Armadas, el sector empresarial, asociaciones civiles y autoridades académicas, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que la transformación institucional que encabeza “es una ruta en marcha, que no se detendrá”.

Una institución que sale a buscar a la ciudadanía

Uno de los cambios más significativos que destacó León León fue el giro en el modelo de atención: la Fiscalía ha dejado atrás la inercia de esperar a los denunciantes para salir activamente a los municipios. A través de audiencias públicas itinerantes, fiscales, directivos y el propio titular atienden de manera directa a la población, dan seguimiento personalizado a las denuncias y reciben nuevas en sitio.

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“Una carpeta de investigación no es un número: es una historia de vida, es una familia, es una exigencia legítima”, afirmó el funcionario, y añadió que escuchar sin resolver no constituye procuración de justicia.

En cifras globales, durante el 2025 la FGE inició 66 mil 900 expedientes, con una productividad general del 105 por ciento. Se solicitó la vinculación a proceso de mil 549 imputados, de los cuales mil 446 fueron vinculados, lo que representa una efectividad del 93.4 por ciento. De las 413 sentencias obtenidas, 383 fueron condenatorias, equivalente a un 93 por ciento de efectividad. La institución también atendió a más de 400 mil personas durante el año, apoyada en 21 módulos de atención ciudadana distribuidos en el estado.

Tecnología forense y mediación como pilares del cambio

El informe también destacó los avances en el área forense. El Instituto de Ciencias Forenses emitió 117 mil 796 dictámenes periciales y expidió 110 mil 732 Certificados de Antecedentes no Penales. Para fortalecer la investigación científica, la FGE incorporó equipos de última generación: un Espectrómetro Viva-ProE, un Espectrómetro de luz infrarroja, un Microscopio Electrónico de Barrido para análisis de residuos de disparo con arma de fuego, y equipos para cuantificación y purificación de ADN.

En cuanto a la mediación, se determinaron 3 mil 802 acuerdos reparatorios con un 91 por ciento de efectividad, y se recuperaron 160.2 millones de pesos en favor de las víctimas. La unidad cuenta actualmente con 47 facilitadores certificados.

En prevención del delito, se realizaron mil 715 actividades –pláticas, talleres y ferias– que beneficiaron a 117 mil 752 personas, un incremento del 36 por ciento respecto al año anterior.

Cinco puntos estratégicos para el 2026

El fiscal delineó ante el Congreso los cinco ejes que guiarán la institución en los próximos meses. El primero es la extensión de las audiencias ciudadanas a municipios sin unidades de investigación; la primera tendrá lugar en Peto, en mayo próximo. El segundo eje es la continuación de la modernización de instalaciones, con la próxima intervención programada en la Unidad de Investigación de Progreso. El tercero implica la profesionalización especializada y diferenciada de los ministerios públicos adscritos a distintas áreas. El cuarto se centra en la certificación continua del Instituto de Ciencias Forenses mediante la adquisición de equipos de última generación.

El quinto punto fue el de mayor impacto político e institucional de la comparecencia: la creación del Comité de Participación Ciudadana de la FGE, un órgano en el que confluirán académicos, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y medios de comunicación, con el propósito de dotar de mayor transparencia y legitimidad a la labor cotidiana de la institución.

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Sin espacio para quien no se adapte

León León reconoció ante el Poder Legislativo que la transformación “aún no está concluida” y que persisten retos y áreas de oportunidad. Sin embargo, fue categórico respecto a quienes no se adapten al nuevo modelo institucional: “quien no esté a la altura de esta transformación, no tiene cabida en la Fiscalía General”.

Al concluir su presentación, el fiscal agradeció la coordinación con el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, así como con la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y los cuerpos policiales municipales.

“Yucatán merece una Fiscalía a la altura de su gente. Una Fiscalía cercana, humana y eficiente. Que escuche, pero sobre todo, que resuelva: porque la confianza no se pide, se gana”, concluyó.