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Yucatán / Mérida

Doña Josefina retira su plantón de tres días frente al Palacio de Gobierno en Mérida

Doña Josefina Ramos abandonó su plantón en la Plaza Grande de Mérida, aunque advirtió que podría retomarlo en unos días.

Por Redacción Por Esto!

18 de oct de 2026

1 min

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La mujer advierte que regresará en diez días si sus peticiones no se cumplen.
La mujer advierte que regresará en diez días si sus peticiones no se cumplen. / Especial

Después de tres días, doña Josefina Ramos González de 70 años de edad se retiró este domingo del plantón que mantenía frente al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Mérida.

Entre sus peticiones se encontraban la atención a una pensión por viudez, la solución a un adeudo relacionado con el servicio de agua potable y la reparación de un pozo pluvial ubicado frente a su domicilio.

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Las autoridades informaron que los tres asuntos ya fueron atendidos, mientras que la mujer decidió suspender temporalmente su manifestación para descansar.

Doña Josefina advirtió que regresará al plantón dentro de diez días si sus demandas no se cumplen, por lo que dejó abierta la posibilidad de volver a instalarse frente al Palacio de Gobierno.

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Cabe señalar que luego de pedir una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde personal de presidencia acudió a atenderla, indicó que planea acudir directamente a Palacio Nacional.

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