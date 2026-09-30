DIF Yucatán presenta Agenda Rosa 2026: habrá mastografías, prótesis mamarias y actividades de sensibilización

El DIF Yucatán presentó la Agenda Rosa 2026, programa que durante octubre llevará mastografías, actividades de sensibilización y acciones de detección oportuna del cáncer de mama a distintos municipios del estado, además de mantener la entrega gratuita de prótesis mamarias a mujeres que han pasado por una mastectomía.

Bajo el mensaje “Autoexplórate, hazte la mastografía, hazlo costumbre, hazlo tradición”, la campaña busca que el autocuidado y la revisión periódica de la salud formen parte de las prácticas cotidianas de las mujeres durante todo el año.

La presentación estuvo encabezada por la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, quien señaló que la estrategia pretende que la autoexploración, el conocimiento del propio cuerpo y la realización de estudios médicos se transmitan entre madres, hijas, hermanas y amigas.

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¿Dónde habrá mastografías en Yucatán durante octubre?

Como parte de la Agenda Rosa 2026, las Caravanas Rosa recorrerán distintos municipios de Yucatán para acercar acciones de prevención y detección del cáncer de mama a las comunidades. El despliegue contempla visitas a:

Dzonot Carretero

Tizimín

Tzucacab

Espita

Mama

Ticul

Peto

Valladolid

Maxcanú

Teabo

Bokobá

Dzitás

Distintos puntos de Mérida

Además, el mastógrafo móvil de la Secretaría de Salud de Yucatán se incorporará a las actividades. El calendario específico de atención será difundido mediante los canales oficiales.

El objetivo es reducir las barreras relacionadas con la distancia y facilitar el acceso a estudios que contribuyan a la detección oportuna del cáncer de mama.

DIF Yucatán mantiene entrega de prótesis mamarias

El DIF Yucatán informó que el acompañamiento a personas con cáncer se mantiene durante todo el año mediante apoyos económicos y alimentarios, así como la entrega gratuita de prótesis mamarias a mujeres que han pasado por una mastectomía.

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Este año, la Agenda Rosa también rendirá homenaje a Miriam Santos Osorio, cuya experiencia contribuyó a visibilizar la importancia del acompañamiento posterior a una mastectomía y dio impulso a la entrega de prótesis mamarias por parte del DIF Yucatán.

Agenda Rosa 2026: fechas y actividades en Yucatán

Las actividades comenzarán este 30 de septiembre a las 19:30 horas, con el encendido en rosa del Palacio de Gobierno y la presentación del videomapping “Huellas que no se apagan”, dedicado a la memoria, la esperanza y el acompañamiento de quienes han enfrentado el cáncer de mama.

Otra de las actividades será la Caminata de Luz, programada para el 21 de octubre a las 18:00 horas en la Ermita de Tekax, en coordinación con “Reconstruir es volver a vivir”. Las personas participantes llevarán una luz como símbolo de esperanza y en memoria de quienes han perdido la vida a causa de esta enfermedad.

Carrera Rosa 2026 en Telchac Puerto

La Carrera Rosa 2026 se realizará el domingo 25 de octubre en Telchac Puerto, con pruebas de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata recreativa de 3 kilómetros.

También habrá categorías para estudiantes, personas con discapacidad y personas usuarias de silla de ruedas. Las inscripciones tienen los siguientes costos:

10 kilómetros: 350 pesos.

350 pesos. 5 kilómetros: 350 pesos.

350 pesos. 5 kilómetros categoría estudiantil: gratis.

gratis. Caminata recreativa de 3 kilómetros: gratis.

Para las categorías libres de 10 y 5 kilómetros, el registro incluye playera, cilindro, gorra, chip y número de corredor.

Las inscripciones pueden realizarse en línea mediante eventosvolare.com o de forma presencial en distintos puntos de Mérida.

Los recursos recaudados serán destinados a continuar con la entrega gratuita de prótesis mamarias a mujeres que han pasado por una mastectomía. La jornada también contará con servicios de salud y el mastógrafo móvil, y finalizará con una presentación musical de Ricky Thyam.

La presidenta honoraria del DIF Yucatán llamó a las mujeres y sus familias a participar en las actividades, pero principalmente a mantener las prácticas de autocuidado durante todo el año, pues conocer el propio cuerpo y acudir a los estudios correspondientes puede ayudar a identificar oportunamente cualquier cambio.