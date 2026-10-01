Palacio de Gobierno en Mérida se ilumina de rosa con el videomapping “Huellas que no se apagan”

La fachada del Palacio de Gobierno de Yucatán se iluminó de rosa y se convirtió en escenario del videomapping “Huellas que no se apagan”, como parte del inicio de la Agenda Rosa 2026, estrategia que durante octubre promoverá la prevención, detección temprana y acompañamiento ante el cáncer de mama.

El encendido fue encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, quienes destacaron el simbolismo de la iluminación y la proyección como un mensaje de esperanza y solidaridad para las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

La luz rosa sobre el Palacio de Gobierno busca representar el llamado a mantener presente la prevención durante todo el año y extender este mensaje a los 106 municipios de Yucatán. Durante el acto también se presentó el videomapping “Huellas que no se apagan”, dedicado a recordar a las mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y la huella que dejaron en sus familias y comunidades.

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Videomapping recuerda a mujeres que enfrentaron el cáncer de mama

Wendy Méndez Naal explicó que la proyección está inspirada en historias de mujeres que han vivido esta enfermedad, entre ellas Miriam Santos, beneficiaria de los programas del DIF Yucatán, cuya historia fue presentada como ejemplo de fortaleza y acompañamiento.

De acuerdo con la presidenta honoraria del DIF, el videomapping busca honrar la memoria de quienes trascendieron y dejaron una huella en sus familias, amistades y comunidades, al tiempo que refuerza el mensaje de que ninguna mujer debe enfrentar sola el cáncer de mama.

Durante su intervención, reiteró el llamado a convertir la prevención en un hábito cotidiano mediante la autoexploración y la atención médica oportuna.

Agenda Rosa 2026 llevará acciones a los 106 municipios

Díaz Mena señaló que la Agenda Rosa 2026 contempla durante octubre actividades de información, prevención y solidaridad, con especial énfasis en el 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

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El mandatario también llamó a los hombres a acompañar a sus esposas, madres, hermanas e hijas en las acciones de prevención, al considerar que la atención del cáncer de mama requiere la participación de toda la sociedad.

Antes del encendido del Palacio de Gobierno y de la proyección del videomapping, el Ballet Folclórico del Estado de Yucatán “Alfredo Cortés Aguilar” ofreció un espectáculo de música y danza como parte de las actividades inaugurales de la Agenda Rosa 2026.