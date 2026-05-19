SICT inicia trabajos en puentes de la vía Mérida–Progreso: estos son los tramos cerrados y rutas alternas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales, anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de dos puentes ubicados en la carretera federal Mérida–Progreso, a la entrada y salida del puerto, por lo que habrá cierres parciales y cambios en la circulación vehicular durante varios meses.

Las obras comenzarán el próximo 25 de mayo en el puente ubicado en el kilómetro 34.1, en el cuerpo “A” con dirección de Mérida hacia Progreso.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos tendrán una duración estimada de entre dos y tres meses e incluirán la demolición de la estructura superior, colocación de nuevas trabes y losa, sustitución de parapetos de concreto y aplicación de nueva carpeta asfáltica.

¿Qué tramo de la Mérida–Progreso estará cerrado?

Como parte del operativo vial, se cerrará el tránsito en el cuerpo “A” desde el entronque a Chelem hasta el distribuidor vial de acceso al puerto de Progreso.

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Las autoridades precisaron que únicamente se permitirá el paso al transporte de carga con destino al puerto de altura mediante el viaducto de libramiento.

Además, las adecuaciones viales y la instalación de señalización preventiva iniciarán desde el miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la mañana, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

¿Cómo quedará la circulación vehicular?

Para reducir las afectaciones a automovilistas y transportistas, se habilitará doble circulación en los carriles del cuerpo “B”, que normalmente opera en sentido de Progreso hacia Mérida.

Esto permitirá mantener el flujo vehicular en ambos sentidos mientras duren las obras de reconstrucción del puente.

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Rutas alternas para viajar hacia la costa

Las autoridades recomendaron a las personas que viajan desde Mérida hacia Chicxulub, San Benito y Telchac utilizar como vía alterna la carretera Conkal–Chicxulub Puerto para evitar congestionamientos y retrasos.

También exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender toda la señalización colocada en la zona de obras.

Suspenderán trabajos en vacaciones de verano

La SICT informó que los trabajos serán suspendidos temporalmente del 15 de julio al 31 de agosto, con el objetivo de evitar mayores afectaciones durante la temporada vacacional de verano, cuando aumenta significativamente el flujo vehicular hacia las playas y puertos de Yucatán.

Las autoridades señalaron que las labores se reanudarán una vez concluido el periodo vacacional.