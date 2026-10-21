Alumnos regresan a primaria donde colapsó parte del techo en Tizimín

Un total de 64 alumnos de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá regresó a las instalaciones del plantel, donde ocupa aulas de reciente construcción consideradas seguras, luego de ser reubicados temporalmente en la secundaria Jacinto Canek tras el desplome de un plafón que cayó sobre tres estudiantes.

Los menores pertenecen a tres grupos: primero C, con 21 alumnos a cargo de la maestra María Julia Ek Chan; segundo B, con 22 estudiantes atendidos por Lorena Canul Medina, y tercero A, con 21 pequeños bajo la responsabilidad de la docente Conchi Díaz Cardoz.

El director del plantel, César Mazún, explicó que el retorno respondió a la falta de espacios en la secundaria Jacinto Canek, donde la incorporación de los grupos de primaria rebasó la capacidad disponible y obligó a reorganizar las aulas para atender a todos los estudiantes.

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Detalló que, durante la reubicación, fue necesario unir grupos y modificar la distribución de los salones, lo que ocasionó dificultades para el desarrollo de las clases.

En algunas ocasiones, informó, los docentes llegaron a atender a más de 50 alumnos en un mismo espacio, situación que complicaba la enseñanza y el seguimiento individual de cada estudiante.

Ante estas condiciones, algunos padres de familia manifestaron su inconformidad y comenzaron a reunir firmas para solicitar que sus hijos regresaran a espacios donde pudieran recibir una mejor atención educativa. Las gestiones realizadas ante las autoridades permitieron concretar el retorno de los tres grupos.

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Mazún señaló que las aulas utilizadas actualmente son de construcción más reciente y cuentan con equipos audiovisuales que facilitan las actividades didácticas y permiten a los maestros retomar sus dinámicas de trabajo con mayor organización.

No obstante, aclaró que el regreso no significa que los menores puedan utilizar todas las instalaciones, ya que las áreas consideradas de riesgo permanecen delimitadas y restringidas después del incidente ocurrido septiembre.

Entre las medidas preventivas se encuentra la vigilancia permanente de los estudiantes, el uso exclusivo de espacios autorizados y la supervisión durante los recreos, principalmente en la zona del domo, donde se establecen guardias con participación del personal docente, administrativo y de intendencia.

También se mantiene el control de los accesos, la recepción de los alumnos por parte del personal escolar y la entrega directa a sus respectivos tutores al finalizar las clases.

Las cámaras de vigilancia instaladas contribuyen a reforzar la supervisión de las áreas utilizadas por la comunidad estudiantil.

El director reconoció la colaboración de los padres de familia para respetar las indicaciones y contribuir a la seguridad de sus hijos. Reiteró que la reorganización busca mejorar las condiciones de aprendizaje sin descuidar la integridad de los menores.

Por su parte, las familias continúan pendientes de las gestiones de los gobiernos municipal y estatal para la construcción de nuevas instalaciones para la primaria Manuel Alcalá y Alcalá.

Aunque hasta el cierre de esta edición, no han recibido información actualizada, mantienen la expectativa de obtener una respuesta favorable de las autoridades correspondientes.