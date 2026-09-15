Padres exigen nueva escuela en Tizimín tras caída de techo en un salón que lesionó a tres alumnos

A partir del jueves, aproximadamente, 500 alumnos de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá de Tizimín regresarán a clases presenciales en el turno matutino, luego de que padres de familia y autoridades municipales acordaron utilizar temporalmente las instalaciones de la secundaria Jacinto Canek.

El acuerdo se alcanzó después de una protesta en la que los padres bloquearon, inicialmente, la calle 52 entre 47 y 51, y posteriormente, se trasladaron al Palacio Municipal para exigir una solución al problema que enfrenta el plantel, luego de que la semana pasada parte del plafón del techo de un aula se desplomara sobre tres alumnos.

Durante la manifestación, los padres señalaron que el inmueble tiene más de 100 años de antigüedad y consideraron insuficiente la propuesta de realizar trabajos de mantenimiento para que los estudiantes regresen al mismo edificio.

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Una de las principales exigencias fue la construcción de una nueva escuela en un sitio seguro y que no se encuentre alejado de la ciudad. Como alternativa, plantearon demoler el edificio actual y reconstruir el plantel en el mismo lugar, en caso de no localizarse un terreno adecuado.

También rechazaron que los alumnos continúen con clases en línea, pues aseguraron que durante la pandemia quedó demostrado que esta modalidad dificulta el aprendizaje de los menores.

“Nuestros hijos necesitan regresar a las aulas, pero que estas sean seguras para no exponerlos a accidentes”, señalaron los manifestantes.

Posteriormente, los padres trasladaron la protesta al Palacio Municipal, donde solicitaron dialogar con el alcalde Carlos Adrián Quiroz Osorio. En un primer momento, se les informó que el Edil no se encontraba debido a que participaba en un evento de rendición de cuentas en el CBTA No. 14.

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Sin embargo, el Alcalde llegó poco después para entablar un diálogo y manifestó que el ayuntamiento realizará las gestiones necesarias para buscar un terreno donde pueda construirse el nuevo plantel.

Ante la pregunta de qué ocurriría si no se encontraba un predio disponible, Quiroz aseguró que, de ser necesario, él compraría el terreno para hacer posible el proyecto.

Además, como solución temporal, se acordó que a partir del jueves, aproximadamente, 500 alumnos de la primaria recibirán clases en el turno matutino en las instalaciones de la secundaria Jacinto Canek.

Se informó que este plantel cuenta con las 19 aulas necesarias para concentrar a toda la matrícula de la primaria, evitando que los estudiantes sean distribuidos entre diferentes sedes, como la Casa de la Cultura y una escuela particular, propuesta que había generado preocupación entre las familias por los traslados.

Los padres consideraron que el acuerdo permitirá que sus hijos regresen a las aulas mientras se busca una solución definitiva.

Informaron que el siguiente paso será localizar un terreno para la construcción del nuevo plantel. Una vez identificado, el Alcalde se comprometió a acompañar a una comisión a Mérida para solicitar una reunión con la Secretaría de Educación de Yucatán.