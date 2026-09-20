Tres alumnos resultaron lesionados tras caerles un ventilador en una primaria de Yucatán

Tres alumnos resultaron lesionados luego de que un ventilador de techo se desprendiera y cayera dentro de un aula de la primaria Jacinto Canek, en pleno horario de clases.

El incidente ocurrió en el salón de cuarto grado, mientras los estudiantes realizaban sus actividades escolares. De manera repentina, el aparato se desprendió del techo y cayó sobre los menores, por lo que docentes y directivos acudieron de inmediato para auxiliarlos.

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Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al plantel a bordo de una ambulancia para brindar los primeros auxilios a los estudiantes. Luego de ser valorados en el lugar, los tres menores fueron trasladados a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibirían atención médica.

El hecho generó preocupación entre padres de familia, quienes solicitaron a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) una revisión de las condiciones de seguridad de las aulas, así como de las instalaciones eléctricas y el equipamiento del plantel.

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Los tutores señalaron que el inmueble tiene varios años de antigüedad y pidieron que se realicen labores de mantenimiento preventivo para evitar que se registren incidentes similares que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

El caso ocurre pocas semanas después de un incidente similar registrado en una escuela primaria de Tizimín, situación que ha generado preocupación entre integrantes de la comunidad educativa sobre las condiciones de seguridad de los planteles escolares.

Ante ello, padres de familia y tutores plantearon la necesidad de reforzar las labores de supervisión y mantenimiento de las escuelas para prevenir accidentes y garantizar espacios seguros para los estudiantes.