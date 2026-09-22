Primaria de Tizimín donde se derrumbó el techo de un salón tendrá nueva sede; ya hay terreno para las obras

Autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) realizaron una visita a la secundaria Jacinto Canek para informarle a estudiantes, padres de familia y representantes locales que ya se ha escogido el terreno donde se construirá el nuevo plantel donde los alumnos de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá retomarán sus clases en Tizimín.

La visita contó con la presencia de autoridades municipales, la titular de Educación Primaria de Yucatán, Martha Leticia Pinzón Cachón; así como el jefe del sector 09, Carlos Augusto Torres Góngora; el supervisor escolar, Efraín Palomo Fuentes, el director de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá, Cesar Mazún; y el de la secundaria Jacinto Canek, Eloy Cetzal Dzul; quienes atendieron inquietudes de las familias y dieron seguimiento a los planteamientos relacionados con la etapa de transición.

Durante la reunión se expuso que el ayuntamiento ya dispone de un predio de 5 mil metros cuadrados ubicado en la calle 29 entre 58 y 60, a un costado del preescolar Jean Piaget, el cual está contemplado para albergar a la primaria con todos sus requerimientos.

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Las autoridades locales explicaron que el siguiente paso será realizar el levantamiento e inspección técnica del terreno por parte de personal de la Segey, mientras que el área jurídica del ayuntamiento trabajará en la regularización de la documentación, división y fraccionamiento del predio.

Se precisó que estos procedimientos permitirán concretar la donación y, posteriormente, formalizar la entrega del terreno a la autoridad educativa para avanzar hacia la construcción del nuevo plantel.

Se indicó que los trámites jurídicos podrían prolongarse alrededor de un mes, pero, para evitar que este proceso detenga los trabajos, vez realizado el levantamiento técnico se podrá comenzar con la elaboración del proyecto arquitectónico.

Durante la reunión, Martha Pinzón Cachón habló sobre la situación de la matrícula escolar, a conciencia de que una parte de los alumnos pudo haber sido inscrita temporalmente en otros planteles.

Explicó que la primaria anteriormente registraba alrededor de 500 estudiantes, pero que actualmente se tiene una asistencia aproximada de 393 alumnos, por lo que solicitó a los padres de familia informar con precisión si sus hijos continuarán en la Manuel Alcalá y Alcalá o serán incorporados a otra escuela.

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Indicó que esta información permitirá a la Segey determinar las necesidades reales de grupos y personal durante el período de transición. Aclaró que los movimientos que pudieran realizarse entre docentes obedecerán a las necesidades del servicio educativo y no representan la eliminación de plazas, sólo una reorganización.

Una de los últimos temas que se trató durante la reunión fue la problemática del transporte escolar. Las autoridades locales dieron a conocer que dos camiones estarán disponibles desde las 6:00 horas en los bajos del Palacio Municipal, mientras que otro llegará a las instalaciones de la secundaria aproximadamente a las 11:00.

Finalmente, con la confirmación del terreno y el inicio de los procedimientos técnicos y jurídicos, la comunidad escolar de la Manuel Alcalá y Alcalá avanza con certeza hacia la posibilidad de contar nuevamente con instalaciones propias en un nuevo espacio que permita proyectar la continuidad de las actividades educativas.