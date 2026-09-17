Padres de la escuela donde se derrumbó el techo en Tizimín se acercan a la Segey para gestionar un nuevo plantel

La construcción de una nueva escuela para los alumnos de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá comenzó a tomar forma luego de una reunión sostenida en Mérida entre padres de familia, autoridades municipales y representantes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), en la que se alcanzaron acuerdos para garantizar la seguridad y continuidad escolar de los estudiantes.

Una comisión de padres de familia viajó a la capital del estado acompañada por autoridades municipales, quienes respaldaron sus peticiones y se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para concretar la construcción de un nuevo plantel, debido a la antigüedad de las actuales instalaciones y al riesgo que representan para la comunidad escolar.

El encuentro representó un avance para los padres de familia luego del desprendimiento de un plafón ocurrido días atrás en una de las aulas, incidente que dejó a varios alumnos lesionados y provocó la exigencia de una solución definitiva para el plantel.

Noticia Destacada Calendario escolar Yucatán: ¿Cuándo será el próximo día sin clases después del 16 de septiembre?

El secretario de Educación, Juan Enrique Balam Várguez, recibió a la comisión y señaló que conoce la situación que enfrenta la escuela. Indicó, además, que el gobernador Joaquín Díaz Mena ha dado instrucciones para encontrar la mejor alternativa y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Uno de los principales acuerdos fue iniciar el proceso para la construcción de un nuevo plantel. Para ello, el Ayuntamiento de Tizimín manifestó su disposición de donar un terreno, por lo que actualmente se analizan opciones de predios con el propósito de elegir el que reúna las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto.

Durante la reunión se explicó que el sitio donde actualmente funciona la escuela cuenta con una superficie limitada, por lo que disponer de un nuevo espacio permitiría proyectar una infraestructura acorde con las necesidades de la comunidad escolar.

Noticia Destacada Yucatán mantiene rezago en infraestructura escolar; detectan ocho planteles sin luz por robo de cable

Mientras se concreta el nuevo plantel, las autoridades acordaron garantizar la continuidad de las clases, debido a ello, padres y autoridades educativas deberán consensuar la modalidad temporal de trabajo que permita a los alumnos seguir con su formación sin perder días de estudio.

De manera paralela, se informó que un servicio externo especializado ya inició formalmente un peritaje estructural integral para evaluar las condiciones del inmueble y determinar el alcance de los daños.

Se dio a conocer a los padres de familia que ya fueron activadas las gestiones ante la aseguradora, a fin de contar con el respaldo financiero para cubrir las afectaciones registradas.

Como parte de la solución provisional, se confirmó que los estudiantes serán trasladados temporalmente a la escuela secundaria Jacinto Canek, donde a partir de mañana continuarán sus actividades académicas en el turno matutino.

Asimismo, se anunció que el próximo lunes 21 de septiembre, a las 9:00 horas, se realizará una reunión informativa con todos los padres de familia de la primaria Manuel Alcalá y Alcalá, en presencia de autoridades de la Segey.