Yucatán suma 1.8 millones de turistas en 2026 y espera repunte al cierre de año

Yucatán registra la llegada de 1.8 millones de turistas en lo que va de 2026, una cifra similar a la del mismo periodo de 2025, por lo que el Gobierno estatal prevé incrementar la afluencia de visitantes durante los últimos meses del año, con actividades como la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, congresos internacionales y una mayor conectividad aérea.

Durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada en la Casa de Yucatán en la Ciudad de México, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, informó que el estado mantiene el flujo de visitantes y destacó que poco más del 60 por ciento de los turistas son nacionales, principalmente provenientes de entidades vecinas.

Congresos y Feria Xmatkuil impulsarán la llegada de visitantes

El funcionario señaló que entre las actividades que contribuirán a fortalecer la actividad turística se encuentra la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, que será sede del Congreso Mundial Brahman, del 10 al 15 de noviembre. A ello se suma la realización de congresos y convenciones, en su mayoría relacionados con el sector médico.

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Flota Ocampo detalló que hasta agosto se contabilizaron alrededor de 40 mil participantes en congresos, un segmento que contribuye a la ocupación hotelera y al movimiento económico en distintos servicios turísticos. Actualmente, Yucatán cuenta con una oferta cercana a las 18 mil habitaciones de hotel.

Con estas actividades y la programación prevista para los próximos meses, la Secretaría de Fomento Turístico espera fortalecer la llegada de visitantes y cerrar 2026 con resultados favorables.

Puerto Progreso suma 125 cruceros y más de 402 mil personas

En materia de turismo marítimo, el titular de la Sefotur destacó el crecimiento de Yucatán en la llegada de cruceros a Puerto Progreso. En lo que va del año han arribado 125 embarcaciones, con un total de 402 mil 461 personas.

El movimiento de pasajeros por vía aérea también registra un avance. De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, se contabilizaron 3 millones 50 mil 673 pasajeros aéreos, lo que representa un incremento del 6.1 por ciento respecto a 2025.

A este panorama se suma el fortalecimiento de la conectividad con destinos internacionales, incluidas las rutas que operarán durante la temporada invernal, lo que permitirá ampliar las opciones de llegada para los viajeros.

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Obras federales y estatales apuntan a fortalecer el turismo

Flota Ocampo indicó que las obras impulsadas por el Gobierno de Yucatán en coordinación con el Gobierno federal contribuirán a mejorar las condiciones para recibir visitantes durante los próximos dos o tres años.

El funcionario destacó que el desarrollo de infraestructura y la conectividad serán factores importantes para ampliar el alcance turístico de la entidad, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Aunque la llegada de turistas se mantiene en niveles similares a los de 2025, la expectativa de la dependencia es que la actividad de los últimos meses, junto con los congresos, los eventos y las conexiones aéreas, permita obtener un buen cierre de año.