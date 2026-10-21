Proyectan derrama económica de hasta 100 mdp con exposición ganadera mundial en Xmatkuil 2026

El Congreso Mundial Brahman se realizará del 10 al 15 de noviembre en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, con la participación de representantes de más de 30 países y una derrama económica estimada de entre 80 y 100 millones de pesos, informó Edgardo Rodríguez, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Yucatán.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, desde la Casa de Yucatán en la Ciudad de México, el funcionario destacó que este encuentro internacional busca fortalecer la actividad ganadera, generar nuevas oportunidades comerciales y reconocer el trabajo de las familias yucatecas dedicadas al campo.

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El evento reunirá a productores y representantes de países como Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Australia y Sudáfrica, quienes tendrán la oportunidad de intercambiar conocimientos, establecer vínculos comerciales y conocer los avances en genética bovina.

Rodríguez señaló que el Congreso Mundial Brahman permitirá conectar a Yucatán con nuevos mercados internacionales, además de impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos para fortalecer la producción pecuaria de la entidad.

Como parte de las actividades, el área ganadera de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 exhibirá la producción pecuaria y las capacidades del sector, con el propósito de proyectar el trabajo de los productores locales y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo del campo yucateco.

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El secretario también destacó que el encuentro busca reconocer a las personas que trabajan en el campo y contribuyen al crecimiento de la actividad ganadera, al tiempo que posiciona a Yucatán como un punto de encuentro para el intercambio de genética, conocimiento y oportunidades de negocio.

Asimismo, aseguró que se garantizarán las medidas necesarias para proteger a los ejemplares ganaderos provenientes de los estados invitados, como parte de la organización y el desarrollo del encuentro internacional.

Con esta actividad, el Gobierno de Yucatán busca aprovechar la proyección internacional del Congreso Mundial Brahman para fortalecer los vínculos entre productores, promover la actividad pecuaria y generar beneficios económicos durante la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.