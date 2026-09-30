Feria Yucatán Xmatkuil 2026: Santos Bravos, Ha-Ash, Reik y todos los artistas que se presentarán del 6 al 29 de noviembre

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya tiene fechas y cartelera de artistas para su próxima edición. La tradicional fiesta yucateca se realizará del viernes 6 al domingo 29 de noviembre, con una programación que incluye conciertos, espectáculos, juegos mecánicos, gastronomía, exposiciones y actividades para toda la familia.

Durante sus 24 días de actividades, el recinto ferial ubicado al sur de Mérida, Yucatán, recibirá a artistas nacionales e internacionales en diferentes escenarios, entre ellos Santos Bravos, Ha-Ash, Reik, Carín León, Christian Nodal, Marco Antonio Solís y Ozuna.

La programación también contempla presentaciones en el Palenque y el Teatro del Pueblo, además de espectáculos y artistas locales que formarán parte de la cartelera de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

¿Cuándo es la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 iniciará el viernes 6 de noviembre y terminará el domingo 29 de noviembre. La sede será nuevamente el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida.

En total, la feria tendrá 24 días de actividades, por lo que durante noviembre habrá diferentes opciones de entretenimiento para quienes acudan al recinto.

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Uno de los principales atractivos será la cartelera musical, distribuida en distintos espacios de Xmatkuil para presentar espectáculos de diferentes géneros.

Artistas del Centro de Espectáculos Montejo en Xmatkuil 2026

El Centro de Espectáculos Montejo concentrará algunos de los conciertos principales de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026. La cartelera queda de la siguiente manera:

6 de noviembre: Original Banda El Limón (Evento gratuito)

Original Banda El Limón (Evento gratuito) 7 de noviembre: Deorro y 3BallMty (Evento gratuito)

Deorro y 3BallMty (Evento gratuito) 13 de noviembre: Carín León (Evento pagado)

Carín León (Evento pagado) 14 de noviembre: Marco Antonio Solís (Evento pagado)

Marco Antonio Solís (Evento pagado) 18 de noviembre: Reik (Evento gratuito)

19 de noviembre: Ha-Ash y Matisse (Evento gratuito)

Ha-Ash y Matisse (Evento gratuito) 21 de noviembre: Christian Nodal (Evento pagado)

Christian Nodal (Evento pagado) 25 de noviembre: Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes (Evento gratuito)

Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes (Evento gratuito) 26 de noviembre: Cañaveral (Evento gratuito)

Cañaveral (Evento gratuito) 27 de noviembre: Santos Bravos (Evento gratuito)

Santos Bravos (Evento gratuito) 28 de noviembre: Ozuna (Evento pagado)

Ozuna (Evento pagado) 29 de noviembre: Bronco (Evento gratuito)

Entre los conciertos que más destacan se encuentran las presentaciones de Reik, Ha-Ash, Carín León, Christian Nodal, Santos Bravos y Ozuna, que formarán parte de la programación musical durante las distintas jornadas de la feria.

Cartelera del Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

El Palenque también contará con espectáculos durante la edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil. La programación anunciada incluye:

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12 de noviembre: Guerra de Chistes

Guerra de Chistes 15 de noviembre: Kika Edgar

Kika Edgar 20 de noviembre: Carlos Cuevas y Ricardo Caballero

Carlos Cuevas y Ricardo Caballero 27 de noviembre: Pablo Marentes y Julio Ponze

Teatro del Pueblo de Xmatkuil 2026

El Teatro del Pueblo tendrá una programación con música, espectáculos, lucha libre y diferentes presentaciones a lo largo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

6 de noviembre: La Tradicional Vaquería

La Tradicional Vaquería 7 de noviembre: ¡Mega Boom!

¡Mega Boom! 9 de noviembre: Viri Primera

Viri Primera 10 de noviembre: Los Súper Lamas

Los Súper Lamas 11 de noviembre: El Pulpo y Sus Teclados

El Pulpo y Sus Teclados 12 de noviembre: Máster Kumbia

Máster Kumbia 13 de noviembre: Lucha Libre

Lucha Libre 16 de noviembre: Pilón

Pilón 17 de noviembre: Chico Che Chico

Chico Che Chico 18 de noviembre: Nelson Kanzela

20 de noviembre: Junior Klan

Junior Klan 21 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 22 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 23 de noviembre: Los Flamers

Los Flamers 24 de noviembre: Los Súper Caracoles

Los Súper Caracoles 25 de noviembre: Paleto

Paleto 26 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 27 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 28 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 29 de noviembre: Lucha Libre

A esta programación se sumarán las presentaciones de Nani Namu, Mactá, La Tía Chayo, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa y Chapa Show, entre otros espectáculos.