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Yucatán / Mérida

Feria Yucatán Xmatkuil 2026: Santos Bravos, Ha-Ash, Reik y todos los artistas que se presentarán del 6 al 29 de noviembre

El recinto de Xmatkuil abrirá sus puertas durante más de tres semanas con una programación musical que abarcará pop, regional mexicano, cumbia, música urbana y otros géneros.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

30 de sept de 2026

2 min

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La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizará del 6 al 29 de noviembre
La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizará del 6 al 29 de noviembre / Especial

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya tiene fechas y cartelera de artistas para su próxima edición. La tradicional fiesta yucateca se realizará del viernes 6 al domingo 29 de noviembre, con una programación que incluye conciertos, espectáculos, juegos mecánicos, gastronomía, exposiciones y actividades para toda la familia.

Durante sus 24 días de actividades, el recinto ferial ubicado al sur de Mérida, Yucatán, recibirá a artistas nacionales e internacionales en diferentes escenarios, entre ellos Santos Bravos, Ha-Ash, Reik, Carín León, Christian Nodal, Marco Antonio Solís y Ozuna.

La programación también contempla presentaciones en el Palenque y el Teatro del Pueblo, además de espectáculos y artistas locales que formarán parte de la cartelera de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

¿Cuándo es la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 iniciará el viernes 6 de noviembre y terminará el domingo 29 de noviembre. La sede será nuevamente el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida.

En total, la feria tendrá 24 días de actividades, por lo que durante noviembre habrá diferentes opciones de entretenimiento para quienes acudan al recinto.

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Uno de los principales atractivos será la cartelera musical, distribuida en distintos espacios de Xmatkuil para presentar espectáculos de diferentes géneros.

Artistas del Centro de Espectáculos Montejo en Xmatkuil 2026

El Centro de Espectáculos Montejo concentrará algunos de los conciertos principales de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026. La cartelera queda de la siguiente manera:

  • 6 de noviembre: Original Banda El Limón (Evento gratuito)
  • 7 de noviembre: Deorro y 3BallMty (Evento gratuito)
  • 13 de noviembre: Carín León (Evento pagado)
  • 14 de noviembre: Marco Antonio Solís (Evento pagado)
  • 18 de noviembre: Reik (Evento gratuito)
  • 19 de noviembre: Ha-Ash y Matisse (Evento gratuito)
  • 21 de noviembre: Christian Nodal (Evento pagado)
  • 25 de noviembre: Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes (Evento gratuito)
  • 26 de noviembre: Cañaveral (Evento gratuito)
  • 27 de noviembre: Santos Bravos (Evento gratuito)
  • 28 de noviembre: Ozuna (Evento pagado)
  • 29 de noviembre: Bronco (Evento gratuito)

Entre los conciertos que más destacan se encuentran las presentaciones de Reik, Ha-Ash, Carín León, Christian Nodal, Santos Bravos y Ozuna, que formarán parte de la programación musical durante las distintas jornadas de la feria.

Cartelera del Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

El Palenque también contará con espectáculos durante la edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil. La programación anunciada incluye:

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  • 12 de noviembre: Guerra de Chistes
  • 15 de noviembre: Kika Edgar
  • 20 de noviembre: Carlos Cuevas y Ricardo Caballero
  • 27 de noviembre: Pablo Marentes y Julio Ponze

Teatro del Pueblo de Xmatkuil 2026

El Teatro del Pueblo tendrá una programación con música, espectáculos, lucha libre y diferentes presentaciones a lo largo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

  • 6 de noviembre: La Tradicional Vaquería
  • 7 de noviembre: ¡Mega Boom!
  • 9 de noviembre: Viri Primera
  • 10 de noviembre: Los Súper Lamas
  • 11 de noviembre: El Pulpo y Sus Teclados
  • 12 de noviembre: Máster Kumbia
  • 13 de noviembre: Lucha Libre
  • 16 de noviembre: Pilón
  • 17 de noviembre: Chico Che Chico
  • 18 de noviembre: Nelson Kanzela
  • 20 de noviembre: Junior Klan
  • 21 de noviembre: Maratón de Música
  • 22 de noviembre: Maratón de Música
  • 23 de noviembre: Los Flamers
  • 24 de noviembre: Los Súper Caracoles
  • 25 de noviembre: Paleto
  • 26 de noviembre: Maratón de Música
  • 27 de noviembre: Maratón de Música
  • 28 de noviembre: Maratón de Música
  • 29 de noviembre: Lucha Libre

A esta programación se sumarán las presentaciones de Nani Namu, Mactá, La Tía Chayo, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa y Chapa Show, entre otros espectáculos.

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