Xmatkuil 2026: ¿Cuándo y dónde entregarán los boletos para los conciertos gratis?

Los conciertos gratuitos de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya están completamente anunciados, y solamente resta revelar el proceso para la entrega de boletos de las actividades en el Centro de Espectáculos Montejo.

Y es que este año son nueve conciertos completamente gratis que se tendrán en este recinto de la Feria Internacional de Yucatán, con capacidad máxima estimada al menos 20 mil personas.

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Por esta razón, en anteriores ediciones se ha tenido la dinámica de la entrega de boletos en diversas sedes en Mérida y municipios, lo cual se prevé que se replique este año.

Boletos para conciertos gratis en Xmatkuil 2026

En ediciones anteriores, la entrega de boletos para los conciertos gratuitos de la Feria Yucatán Xmatkuil se ha realizado en diversas sedes, días y horarios para controlar la afluencia de personas.

Este 2026 podría realizarse de la misma manera, y será mediante los canales oficiales de la Feria Yucatán y el Gobierno del Estado donde se revelará mayor información.

También serán a través de dichas fuentes donde se de a conocer los horarios y días para las entregas que se prevé inicien en los próximos días.

Artistas del Centro de Espectáculos Montejo en Xmatkuil 2026

El Centro de Espectáculos Montejo concentrará algunos de los conciertos principales de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026. La cartelera queda de la siguiente manera:

6 de noviembre: Original Banda El Limón (Evento gratuito)

Original Banda El Limón (Evento gratuito) 7 de noviembre: Deorro y 3BallMty (Evento gratuito)

Deorro y 3BallMty (Evento gratuito) 13 de noviembre: Carín León (Evento pagado)

Carín León (Evento pagado) 14 de noviembre: Marco Antonio Solís (Evento pagado)

Marco Antonio Solís (Evento pagado) 18 de noviembre: Reik (Evento gratuito)

19 de noviembre: Ha-Ash y Matisse (Evento gratuito)

Ha-Ash y Matisse (Evento gratuito) 21 de noviembre: Christian Nodal (Evento pagado)

Christian Nodal (Evento pagado) 25 de noviembre: Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes (Evento gratuito)

Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes (Evento gratuito) 26 de noviembre: Cañaveral (Evento gratuito)

Cañaveral (Evento gratuito) 27 de noviembre: Santos Bravos (Evento gratuito)

Santos Bravos (Evento gratuito) 28 de noviembre: Ozuna (Evento pagado)

Ozuna (Evento pagado) 29 de noviembre: Bronco (Evento gratuito)

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¿Cuándo es la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 iniciará el viernes 6 de noviembre y terminará el domingo 29 de noviembre. La sede será nuevamente el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida.

En total, la feria tendrá 24 días de actividades, por lo que durante noviembre habrá diferentes opciones de entretenimiento para quienes acudan al recinto.

Uno de los principales atractivos será la cartelera musical, distribuida en distintos espacios de Xmatkuil para presentar espectáculos de diferentes géneros.