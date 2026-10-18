Feria Xmatkuil 2026: Mariana Ochoa se une como invitada al concierto gratis de Cañaveral

Luego de ganar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la integrante de OV7, Mariana Ochoa, continúa sus actividades, ahora formando parte de los invitados a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

A través de redes sociales, la Feria Yucatán compartió que Mariana Ochoa llegará a Xmatkuil 2026 como invitada de la banda Cañaveral.

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Su participación forma parte de las sorpresas que se tendrán en los nueve conciertos gratuitos confirmados para el Centro de Espectáculos Montejo de Xmatkuil.

Será el jueves 26 de noviembre a las 9:00 de la noche cuando Cañaveral se presente en Xmatkuil, y Mariana Ochoa participará junto a los intérpretes como invitada.

Artistas del Centro de Espectáculos Montejo en Xmatkuil 2026

El Centro de Espectáculos Montejo concentrará algunos de los conciertos principales de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026. La cartelera queda de la siguiente manera:

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6 de noviembre: Original Banda El Limón (Evento gratuito)

Original Banda El Limón (Evento gratuito) 7 de noviembre: Deorro y 3BallMty (Evento gratuito)

Deorro y 3BallMty (Evento gratuito) 13 de noviembre: Carín León (Evento pagado)

Carín León (Evento pagado) 14 de noviembre: Marco Antonio Solís (Evento pagado)

Marco Antonio Solís (Evento pagado) 18 de noviembre: Reik (Evento gratuito)

19 de noviembre: Ha-Ash y Matisse (Evento gratuito)

Ha-Ash y Matisse (Evento gratuito) 21 de noviembre: Christian Nodal (Evento pagado)

Christian Nodal (Evento pagado) 25 de noviembre: Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes (Evento gratuito)

Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes (Evento gratuito) 26 de noviembre: Cañaveral (Evento gratuito)

Cañaveral (Evento gratuito) 27 de noviembre: Santos Bravos (Evento gratuito)

Santos Bravos (Evento gratuito) 28 de noviembre: Ozuna (Evento pagado)

Ozuna (Evento pagado) 29 de noviembre: Bronco (Evento gratuito)

¿Cuándo es la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 iniciará el viernes 6 de noviembre y terminará el domingo 29 de noviembre. La sede será nuevamente el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida.

En total, la feria tendrá 24 días de actividades, por lo que durante noviembre habrá diferentes opciones de entretenimiento para quienes acudan al recinto.

Uno de los principales atractivos será la cartelera musical, distribuida en distintos espacios de Xmatkuil para presentar espectáculos de diferentes géneros.