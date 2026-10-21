Congreso Mundial Brahman busca garantizar el futuro de la ganadería en la Feria Xmatkuil 2026

Mérida volverá a colocarse en el escenario internacional de la ganadería con la realización del Congreso Mundial Brahman y la Exposición Nacional de Ganado en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, donde se prevé la participación de 85 ganaderías y la exhibición de 800 ejemplares bovinos de registro.

Durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada en la Casa del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Manuel Medina Castro, presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro de Yucatán, destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer la actividad ganadera y promover el intercambio de conocimientos entre productores.

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El dirigente señaló que esta será la tercera ocasión en que Mérida se convierta en sede del Congreso Mundial Brahman, un encuentro que reunirá a expositores de distintos estados del país y permitirá mostrar la calidad genética del ganado bovino de registro.

Medina Castro subrayó que las actividades no se limitarán a la exhibición de ejemplares, sino que también contemplan el intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes, con el propósito de contribuir al desarrollo del sector.

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Asimismo, destacó la importancia de garantizar la continuidad de la ganadería mediante la incorporación de las nuevas generaciones, a fin de que los jóvenes encuentren oportunidades para involucrarse en esta actividad y contribuir a su crecimiento.

Al finalizar, invitó a productores y visitantes de otros estados a asistir al Congreso Mundial Brahman y a la exposición ganadera en Xmatkuil, al considerar que ambos eventos representan una oportunidad para reconocer el trabajo de los ganaderos y proyectar la importancia de esta actividad para Yucatán.