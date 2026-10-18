Yahaira Pérez de Dzidzantún se convierte en la Embajadora de la Feria Xmatkuil 2026

La representante de Dzidzantún, Yahaira Grissel Pérez Contreras, ganó el certamen de la Embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, cuya gran final se llevó a cabo el sábado 17 de octubre en el recinto ferial, con la participación de aspirantes de diferentes municipios del estado.

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La joven, de 22 años, cursa la Licenciatura en Administración y Dirección Financiera en la Universidad Modelo de Mérida. Entre sus actividades también destacan su participación en concursos de oratoria y declamación, así como su colaboración en acciones altruistas mediante el proyecto “Juntos por una Sonrisa”.

El segundo lugar del concurso correspondió a Effy Paola Puerto Cura, representante de Ticul, mientras que Carla Castillo Sarabia, de Izamal, obtuvo el tercer puesto.

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Tras su triunfo, Grissel Pérez Contreras será la imagen de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, que abrirá sus puertas del 6 al 29 de noviembre en el recinto ferial ubicado al sur de Mérida.