Mantendrán monitoreo permanente en primaria de Ticul donde surgió un socavón

Tras el reporte de un socavón en el interior de la escuela primaria Rafael Ramírez en Ticul, elementos de Protección Civil Municipal realizaron la primera inspección técnica en el interior de la cavidad, con el objetivo de valorar los riesgos y preparar un plan de acción.

Durante la valoración estuvieron presentes ingenieros de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) y especialistas de Protección Civil Zona Sur, quienes coordinaron la revisión y evaluaron el estado actual de la estructura.

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Tras terminar la inspección, las autoridades presentes informaron que mantendrán un monitoreo permanente en el área para evitar cualquier incidente en el plantel que pudiera poner en riesgo la seguridad de los estudiantes, maestros y personal de la escuela.

Suceso

El socavón se encuentra ubicado a un costado del comedor del plantel y fue encontrado por maestros y personal de intendencia durante el inicio de la jornada escolar.

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De inmediato, la directiva estudiantil avisó a las autoridades competentes, quienes se trasladaron al sitio para verificar la situación y proceder a acordar la zona con el fin de evitar que los alumnos se acercaran al área de riesgo.