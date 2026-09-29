Octubre 2026 tendrá megapuente para estudiantes de Yucatán: conoce cuándo será, según la Segey

El mes de octubre de 2026 tendrá pocas interrupciones en el calendario escolar de Yucatán, por lo que estudiantes, madres y padres de familia pueden comenzar a planificar sus actividades y pendientes para las próximas semanas.

De acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2026-2027, publicado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), octubre contempla una fecha marcada para la suspensión de actividades escolares, la cual además estará vinculada con un descanso más prolongado a principios de noviembre.

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¿Cuáles serán los días sin clases en Yucatán en octubre 2026?

Según el calendario escolar 2026-2027, el viernes 30 de octubre de 2026 será el único día de octubre en el que no habrá clases en Yucatán.

La fecha corresponde a una jornada de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que las alumnas y alumnos de educación básica no acudirán a las aulas, mientras que el personal docente participa en las actividades correspondientes a esta sesión.

Con esto, durante octubre no están contemplados otros días de suspensión de clases para estudiantes de educación básica, de acuerdo con el calendario vigente.

Habrá megapuente por Hanal Pixán en Yucatán

El descanso se extenderá durante el fin de semana posterior al viernes 30 de octubre, ya que el lunes 2 de noviembre tampoco habrá clases en Yucatán.

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Esta fecha coincide con las actividades de Hanal Pixán, una de las principales tradiciones de Yucatán para recordar y honrar a los familiares fallecidos.

La suspensión forma parte de las fechas contempladas en el calendario escolar y permitirá que las comunidades escolares participen en las actividades tradicionales de estas fechas.

De esta manera, los estudiantes tendrán un periodo de descanso que abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, por lo que las clases se reanudarán el martes 3 de noviembre.