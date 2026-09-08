Yucatán prevé derrama económica de más de 2 mil mdp; NASCAR, Xmatkuil y congresos atraerán turistas

Yucatán podría cerrar el 2026 con una derrama turística superior a 2 mil millones de pesos durante el último cuatrimestre, impulsada principalmente por congresos, convenciones y reuniones, pese a que la llegada de visitantes y la ocupación hotelera muestran una desaceleración respecto a 2025.

Darío Flota Ocampo, titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), informó que entre septiembre y diciembre están previstos 38 eventos de la industria de reuniones, con una asistencia estimada de 41 mil personas.

Sólo este segmento podría generar alrededor de mil 300 millones de pesos en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios vinculados con el turismo.

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Durante los primeros siete meses del año se realizaron 108 encuentros de este tipo, con aproximadamente 37 mil participantes.

Para el cierre de 2026 están contemplados congresos de psicología y gastroenterología, actividades deportivas y encuentros especializados. Entre ellos figuran la semifinal de Nascar en octubre, un posible partido de leyendas entre América y Cruz Azul y el Congreso Mundial de Brahman, programado en el marco de la Feria de Xmatkuil.

Menos visitantes nacionales

La expectativa de recuperación llega después de un primer semestre con menor dinamismo.

Entre enero y julio, Yucatán recibió un millón 518 mil visitantes con pernocta, frente a un millón 543 mil en el mismo periodo de 2025. La diferencia representa una caída de 1.6 por ciento, equivalente a unos 25 mil viajeros menos.

La reducción se concentró en el mercado nacional, que pasó de un millón 221 mil a un millón 187 mil visitantes, 2.7 por ciento menos.

En contraste, el turismo internacional creció 2.6 por ciento, al pasar de 321 mil a 330 mil personas.

Actualmente, alrededor de 60 por ciento de los visitantes que llegan a Yucatán son nacionales. Estados Unidos aporta 16.4 por ciento del mercado, Europa 14.2 por ciento, Sudamérica 5.9 por ciento y Canadá 3.9 por ciento.

Ante ese comportamiento, Sefotur reforzará la promoción en mercados extranjeros, con especial atención en Colombia, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Italia.

Hoteles también pierden ritmo

Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, informó que en julio la ocupación se ubicó en 53 por ciento, 14 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2025.

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La oferta de alojamiento también moderó su crecimiento. A julio se contabilizaban tres hoteles más que un año antes y cerca de 400 habitaciones adicionales.

Flota Ocampo señaló que 58.6 por ciento de quienes visitan Yucatán lo hacen por primera vez y permanecen en promedio 5.8 días.

El turismo representa alrededor de 16.1 por ciento de la economía estatal, con lo que Yucatán ocupa el tercer lugar nacional por el peso de esta actividad, detrás de Quintana Roo y Baja California Sur. Hoteles y restaurantes concentran cerca de 10 por ciento de la población ocupada.

Buscan atraer más visitantes

La estrategia para los últimos meses del año incluye campañas nacionales e internacionales, caravanas promocionales y acciones ligadas con la conectividad aérea.

Yucatán cuenta actualmente con 13 rutas nacionales y nueve internacionales, además de conexiones de temporada.

Para el segundo semestre se prevé reforzar vuelos hacia Canadá y Estados Unidos, recuperar la ruta Guatemala-Mérida y sumar nuevas operaciones desde Toronto. A partir de diciembre también está previsto un vuelo semanal de carga desde esa ciudad canadiense.

Entre septiembre y diciembre se realizarán ocho acciones internacionales y 12 nacionales, con actividades en Monterrey, Guadalajara, León, Querétaro, Houston y Dallas.

La apuesta del sector estará concentrada en que congresos, convenciones y turistas extranjeros compensen parte de la pérdida registrada en el mercado nacional y permitan cerrar 2026 con mayor actividad.