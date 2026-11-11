Frente Frío llegará a Yucatán este fin de semana; Procivy alerta por lluvias y temperaturas de hasta 17 grados

Yucatán tendrá un fin de semana con lluvias, viento y oleaje debido a la llegada de un sistema frontal prevista para la tarde del viernes 13 de noviembre, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán desde la mañana del viernes por efecto de una vaguada prefrontal y aumentarán con el ingreso del sistema frontal, que favorecerá condiciones de lluvia durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

¿En qué municipios de Yucatán lloverá más?

Procivy prevé lluvias de moderadas a fuertes en municipios del sureste y suroeste de Yucatán, así como en zonas marítimas. En el centro, noreste y noroeste se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas.

El titular de la dependencia, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que el sistema podría adquirir características de frente estacionario y permanecer cerca de la región durante el fin de semana.

De mantenerse estas condiciones, aumentaría la probabilidad de lluvias durante ambos días, con los mayores acumulados previstos para el domingo en el oriente, sur y noroeste del estado.

¿Cómo estará el clima en Yucatán el viernes 13 de noviembre?

La llegada del sistema frontal también favorecerá un evento de norte leve en el litoral yucateco, con rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora y oleaje de entre 1.5 y 2 metros de altura.

En cuanto a las temperaturas, no se espera un descenso significativo. El ambiente permanecerá cálido durante el día, con máximas de 27 a 35 °C, mientras que las noches y madrugadas serán más frescas, con mínimas de 17 a 23 °C.

Procivy pide estar atentos a los avisos por lluvias

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales, debido a que la intensidad y distribución de las precipitaciones podrían cambiar conforme el sistema frontal se acerque a la península y permanezca en la región.

Las condiciones previstas para el fin de semana podrían generar lluvias de distinta intensidad en municipios de Yucatán, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones por viento, oleaje y precipitaciones.