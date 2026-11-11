Gobierno federal anuncia revisión de tarifas de taxis en aeropuertos de México y se reconocen cobros excesivos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México trabaja con taxistas que operan en los aeropuertos del país para revisar las tarifas del servicio, ante las quejas por los elevados costos que enfrentan turistas nacionales y extranjeros.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció que existen tarifas excesivas en el transporte terrestre de distintas terminales aéreas.

Explicó que la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantiene conversaciones con los prestadores del servicio para buscar mejores condiciones para los usuarios.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las tarifas de taxis en los aeropuertos?

La presidenta señaló que la SICT trabaja para conseguir tarifas más accesibles mediante el diálogo con los taxistas autorizados.

“Está trabajando la Subsecretaría de Transporte de la SICT para poder garantizar mejores tarifas en diálogo con los taxistas que llegan a los aeropuertos, porque en efecto son muy altas”, afirmó.

Noticia Destacada Taxistas confrontan a conductor del aeropuerto de Cancún por recoger pasaje frente a Plaza Las Américas

Sheinbaum precisó que los permisos para operar estos servicios pueden ser de carácter federal o estatal, dependiendo de las condiciones de cada transportista.

La mandataria agregó que las autoridades también revisan otros aspectos relacionados con el funcionamiento y la calidad del transporte público.

¿Qué aeropuertos presentan quejas por los cobros de taxis?

Durante la conferencia, se mencionó los servicios de transporte terrestre en aeropuertos de ciudades como Guadalajara y Monterrey, así como en destinos del sur del país.

También se planteó preocupaciones relacionadas con la seguridad de los pasajeros, particularmente de las mujeres que viajan solas.

Sin embargo, Sheinbaum no anunció nuevas tarifas, sanciones ni una fecha específica para concluir las negociaciones con los transportistas.

¿Habrá mayor seguridad para turistas durante las vacaciones de diciembre?

Ante la cercanía de la temporada vacacional de fin de año, la presidenta confirmó que se mantendrán acciones de seguridad para turistas y paisanos que visiten México.

Asimismo, adelantó que podría solicitar la participación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, en la conferencia del viernes 13 de noviembre para presentar información sobre el comportamiento del sector.

El Gobierno federal continuará las conversaciones con los prestadores del servicio de taxis para mejorar las condiciones de transporte en las terminales aéreas del país.

IO