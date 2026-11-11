Cajas Graf, bajo investigación de la UIF; MC exige aclarar contratos por 24 mdp con el IEEC en Campeche

Los recursos públicos que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) entregó a la empresa Cajas Graf durante el proceso de 2021 serán objeto de una investigación para esclarecer la asignación de contratos y determinar probables delitos en el uso del presupuesto, tras revelarse pesquisas sobre presuntas irregularidades en las licitaciones.

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Las indagatorias tomaron fuerza luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la apertura de una carpeta de investigación contra la firma Cajas Graf por presuntos malos manejos ligados a la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), sumado a que en 2021 la misma empresa recibió más de 24 millones de pesos por parte del organismo local.

Al respecto, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, aseveró que cualquier intento de utilizar una institución pública para beneficiar a un grupo político debe ser investigado a fondo. Sostuvo que las licitaciones deben cumplir la ley sin que intervengan amiguismos, compadrazgos ni intereses particulares que comprometan las finanzas electorales.

Arce Ontiveros consideró urgente que las autoridades revisen cómo se desarrollaron las contrataciones con el IEEC, si existieron beneficios indebidos y si los consejeros que detectaron anomalías promovieron los procedimientos legales correspondientes, por lo que no descartó reuniones con exintegrantes del OPLE para dar seguimiento al caso.

JGH