Fernando Lozada revela que su padre biológico es Fernando Saenz: "Nunca dije su apellido"

El nombre de Fernando Lozada ha vuelto a estar en el centro de la polémica, luego de que una revista de espectáculos reveló que supuestamente el padre biológico del conductor es el actor Fernando Saenz.

Tras la fuerte polémica se ha generado la revelación, fue el propio Fernando Lozada quien confirmó la revelación de la revista, aunque no sabía que iban a salir a la luz dicha información, por lo que está sorprendido.

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¿Cuál fue la reacción de Fernando Lozada al revelarse el nombre de su padre biológico?

Luego de salir de La Granja VIP, el conductor tuvo una entrevista con sus colegas del programa ‘Ventaneando’, Linet Puente y Rosario Murrieta, donde habló de lo vivido en el reality y sobre lo que fue revelado por la revista sobre su vida personal, afirmando que tarde o temprano se iba a revelar esa información.

“Nunca dije su apellido… ¿pero, quién es él?... (¿te lo decimos?) sí… (Fernando Saenz) Sí, pues nada realmente, nada más no quería darle foco a él, por eso lo hacía realmente, para mi él es nadie, él no es mi papá, es el donador de esperma, entonces, en algún momento se iba a saber, Alfredo (Adame) lo sabe hace mucho tiempo, me sorprende, la noticia me sorprende si te soy sincero… Nada, estoy como en shock”

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Fernando Lozada, afirmó que los fans conozcan la verdad sobre su padre, no cambia para nada su vida, también reveló que no sabe si su madre ya conoce la noticia.

“Yo no sé qué tanto le pueda afectar esto a mi mamá, a mi no, honestamente a mi no, para mí él es nadie, para mí no es nadie importante, ni lo va a hacer… no sé, no me cambia en nada, no sé mi mamá cómo puede estar”

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