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Rellenadoras de agua en Champotón enfrentan competencia y disminuyen sus ventas

La proliferación de 35 purificadoras en Champotón redujo las ventas a 70 garrafones diarios por local, pero el servicio sostiene un ahorro del 82% para el gasto familiar.

Por Jorge May

11 de nov de 2026

2 min

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Las rellenadoras de agua registran una disminución en sus ventas debido a la creciente competencia.
Las rellenadoras de agua registran una disminución en sus ventas debido a la creciente competencia. / Jorge May

Transportistas de carga pesada pertenecientes a los municipios de Escárcega, Champotón y Campeche se manifestaron a las puertas del Palacio de Gobierno para solicitar la intervención directa del Poder Ejecutivo, ante la sistemática exclusión que padecen en las obras públicas desarrolladas en la entidad, donde las empresas constructoras ganadoras de licitaciones emplean maquinaria propia o subcontratan intermediarios foráneos.

Una camioneta cargada con colchones dañó el pavimento al ingresar a la entrada de Champotón.

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Los inconformes advirtieron que esta práctica deja desamparadas a cientos de familias que dependen de la recolección y acarreo de insumos para la construcción. Ante este panorama, exigieron que las autoridades estipulen como condición que las empresas ejecutoras garanticen la contratación prioritaria de los concesionarios y choferes de los municipios donde se efectúen los proyectos.

Como prueba de la problemática, el secretario de Trabajo de la CNOP en Escárcega, Luciano González Collí, expuso que en la reconstrucción de la avenida Héctor Pérez Martínez, vía que conecta con la salida a Chetumal, los volqueteros locales fueron marginados desde el arranque de las maniobras, pese a contar con padrón vehicular en regla.

El líder sindical detalló que, tan solo entre la CTM y la CNOP de esa demarcación, existen alrededor de 150 unidades paralizadas que representan el mismo número de familias afectadas. Asimismo, denunció que cuando logran ingresar a alguna obra, son forzados a trabajar mediante intermediarios ligados a sindicatos nacionales que rebanan las tarifas tradicionales y condicionan los pagos.

Los concesionarios remarcaron que no buscan disputar el suministro de maquinaria pesada ni cuestionar la asignación de las licitaciones, sino únicamente asegurar el derecho a transportar los materiales con remuneraciones justas, evitando que la inversión pública regional margine a la mano de obra campechana.

JGH

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