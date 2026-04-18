El cenote Síis Já de Valladolid rompe el silencio 180 años después: Así rescataron un tesoro oculto por casi dos siglos

Bajo las piedras coloniales del ex Convento de San Bernardino de Siena, en el corazón de Valladolid, el tiempo se detuvo hace casi dos siglos. Nadie que camina hoy por sus corredores barrocos imagina que a pocos metros bajo sus pies, sumergido en las aguas oscuras y frías de un cenote, descansa una de las evidencias materiales más extraordinarias de la Guerra de Castas: 153 armas de fuego, un cañón de hierro aún montado en su carro de madera original y cientos de objetos que van desde vasijas prehispánicas hasta porcelanas del siglo XX.

El cenote se llama Síis Já –“pozo de agua fría”, en maya yucateco– y hasta hace poco era poco más que un nombre en los archivos de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Hoy es el epicentro de una urgencia patrimonial: buzos no autorizados han ingresado al sitio, estructuras ilegales han colapsado sobre los vestigios y la fauna característica del cenote ha desaparecido, señal inequívoca de contaminación del acuífero.

El INAH publicó los resultados de la intervención realizada en febrero pasado y lanza una alerta pública: el patrimonio está en riesgo.

Una guerra hundida

Para entender qué hay en el fondo del Síis Já es necesario remontarse a 1847. Ese año, la llamada Guerra Social Maya –también conocida como Guerra de Castas– estalló con una violencia que sacudió a la élite criolla yucateca. Las fuerzas rebeldes mayas avanzaban implacables y el ejército gubernamental retrocedía. Según la hipótesis que maneja el equipo de la SAS, en el pánico de esos meses, entre 1847 y 1848, soldados del ejército yucateco habrían arrojado sus pertrechos al cenote que se abre bajo el convento: mosquetes (antecedente del fusil), un cañón… todo antes de que cayera en manos enemigas.

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El resultado de ese acto desesperado fue, paradójicamente, la preservación perfecta de una colección armamentista única en México. El agua fría, la oscuridad y la ausencia de oxígeno crearon las condiciones ideales para que el metal, la madera y la cerámica sobrevivieran intactos durante casi 180 años.

Los arqueólogos han identificado mosquetes de origen español e inglés, lo que habla de la red de abastecimiento de armas que operaba en la Península en aquella época. El cañón de hierro, todavía asentado sobre su afuste de madera original, es la pieza más imponente: ningún otro sitio arqueológico subacuático en el país registra un artefacto semejante en ese estado de conservación.

El equipo que buceó en la historia

La intervención de febrero de 2026 reunió a un equipo reducido pero especializado. Los arqueólogos Gustavo García García, Sergio Grosjean Abimerhi y Mauricio Germon Roche, junto con el espeleobuzo José Palacios, descendieron al cenote con una misión doble: evaluar el estado de los vestigios y responder a las denuncias sobre accesos no autorizados que habían llegado a la SAS.

La prospección fue reveladora en ambos sentidos. Por un lado, confirmó la riqueza extraordinaria del depósito. Por otro, documentó un escenario de riesgo que los especialistas califican de crítico. “La introducción de particularidades extrañas y el acceso irregular pueden poner en peligro la integridad de los materiales históricos y del ecosistema acuático”, advierte el INAH.

El avance técnico más importante de la misión fue el primer registro fotogramétrico sistemático del sitio. Gustavo García capturó imágenes de un fusil, del cañón y de una concentración de materiales varios. Esas fotografías se procesarán con software especializado para generar modelos tridimensionales a escala real.

La fotogrametría no sólo es un recurso estético. Permite revisar las evidencias desde cualquier ángulo sin necesidad de manipular las piezas, preservar los materiales en su contexto original –principio cardinal de la arqueología moderna– y hacer análisis comparativos con otros sitios y periodos históricos. Es, en palabras del propio INAH, la herramienta para “reconstruir prácticas y comprender los procesos históricos específicos” que ocurrieron en ese lugar.

La amenaza silenciosa

Pero la prospección también documentó lo que nadie quería encontrar. La primera señal de alarma fueron las “líneas de vida”: cuerdas guía que los buzos utilizan para orientarse en la oscuridad de un cenote. Las que el equipo encontró no correspondían a ningún proyecto oficial del INAH ni de la SAS. Alguien más había estado ahí.

La segunda señal fue más dramática: infraestructura ilegal colapsada. Escaleras y puentes instalados sin autorización se habían derrumbado, y su caída había impactado directamente zonas del cenote que permanecían bajo sedimento. El daño potencial en esas áreas aún no puede cuantificarse.

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Sergio Grosjean Abimerhi, uno de los arqueólogos del equipo, había presentado denuncias previas sobre estos riesgos. Sus advertencias, que en su momento pudieron parecer preventivas, resultaron proféticas.

El tercer indicador fue de naturaleza biológica. Los bagres – peces conocidos en maya como ahlu– que habitaban el cenote han desaparecido por completo. Su ausencia es una señal inequívoca: el acuífero está contaminado. El daño, entonces, no se limita al patrimonio arqueológico; alcanza también al ecosistema.

La voz del Estado

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, fue categórica al referirse al caso: la defensa del patrimonio es una responsabilidad del Estado mexicano que se asume para preservar “los testimonios vivos de nuestra memoria colectiva”.

Su declaración resume la posición institucional ante el deterioro del Síis Já. “El trabajo del INAH no sólo es recuperar los objetos o zonas, también es preservar narrativas históricas, garantizar que los sitios sigan siendo fuente de identidad, aprendizaje y continuidad cultural para las generaciones presentes y futuras”.

Las palabras adquieren peso específico cuando se contrastan con lo que ocurre en el cenote. Si los buzos no autorizados continúan ingresando, si la contaminación del acuífero no se detiene, esas narrativas históricas podrían perderse antes de que la ciencia termine de leerlas.

El plan para salvar el cenote

El INAH y la Fundación Convento Sisal Valladolid AC. presentaron una hoja de ruta. El primer paso es el saneamiento: retirar materiales modernos que han sido introducidos al cenote y que contaminan tanto el contexto arqueológico como el ecosistema. El segundo es un nuevo levantamiento sistemático del sitio, a cargo del arqueólogo Sergio Grosjean.

Paralelamente, el instituto anunció que materiales recuperados en 2003 y restaurados por el Centro INAH Yucatán serán devueltos al ex Convento de San Bernardino de Siena. Esas piezas –parte del proyecto Atlas Arqueológico Subacuático para el Registro, Estudio y Protección de los Cenotes en la Península de Yucatán– se exhibirán en el museo de sitio del inmueble, que ostenta el título de segundo edificio más antiguo de la Península.

La apuesta es convertir la amenaza en oportunidad: que la crisis de conservación sirva para poner en valor el cenote y su patrimonio, y que el público yucateco y nacional comprenda la importancia de lo que duerme en sus aguas.

El Síis Já no sólo es un depósito arqueológico. Es una ventana abierta a uno de los episodios más traumáticos y menos comprendidos de la historia yucateca. Cerrarlo por negligencia o codicia sería una pérdida irreparable. Preservarlo, en cambio, es una oportunidad de contar una historia que el agua ha guardado durante casi dos siglos.