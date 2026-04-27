La Orquesta Típica Yukalpetén celebra 84 años con concierto especial en Yucatán

Lo mejor de la trova yucateca resonó con fuerza en la Sala de Conciertos del Palacio de la Música, escenario de la presentación especial con la que la Orquesta Típica Yukalpetén conmemoró su 84 aniversario. La celebración fue doble: además del aniversario de la agrupación, ya una institución en el ambiente musical del estado, la velada coincidió con los 20 años del maestro Pedro Carlos Herrera al frente de la OTY.

En entrevista previa al inicio del concierto, Herrera compartió que uno de sus mayores logros en dos décadas de dirección es que la orquesta continúe convocando al público a los escenarios. "Es uno de los grandes honores de mi vida y me da mucho gusto que la orquesta esté llegando mejor que nunca. La gente viene a verla, estamos poniendo música nueva... a final de cuentas, eso es lo que importa, que se toque nuestra trova yucateca y que la orquesta pueda seguir en el gusto del público", expresó.

El director subrayó que la Típica Yukalpetén se mantiene como una de las pocas agrupaciones de su tipo que ha recibido respaldo institucional independientemente del cambio de administraciones estatales. Respecto a la relación con la actual Secretaría de Cultura, apuntó que prevalece un ambiente de respeto y apoyo para mantener viva y activa a la orquesta.

Vídeo Destacado Vuelve la Semana de Yucatán en México: edición 2026 espera reunir a 110 mil personas

Previo al inicio del concierto, el director general de Museos y Patrimonio de la Sedeculta, doctor Fidencio Briceño Chel, acompañado por Adele Urban Flores, directora del Palacio de la Música, hizo entrega de un reconocimiento a Herrera por sus dos décadas de carrera artística al frente de la OTY.

Para la celebración, la orquesta preparó un programa con lo mejor de su repertorio, con interpretaciones de obras de Ricardo Palmerín, Guty Cárdenas, Pepe Domínguez y Coqui Navarro, entre los compositores más representativos de la trova yucateca.

El concierto de aniversario fue también la antesala de las seis presentaciones que la Orquesta Típica Yukalpetén ofrecerá en la Ciudad de México en el marco de la Semana Yucatán en México. En esos escenarios, adelantó Herrera, la agrupación combinará lo mejor de la música originaria de Yucatán con ritmos de distintas regiones del país.