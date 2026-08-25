Retiran mil 350 kilos de basura del Estero Ciénaga de Progreso

Un total aproximado de mil 350 kilogramos de residuos sólidos fueron retirados del Estero-Ciénaga de Progreso durante la tercera jornada de limpieza realizada en este espacio natural, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, empresas, instituciones educativas y habitantes de la comunidad.

La actividad fue coordinada por el Ayuntamiento de Progreso y el Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY), con el objetivo de contribuir al saneamiento y conservación de este importante ecosistema.

Entre los desechos recolectados destacaron envases de plástico PET, llantas y basura en general, materiales que fueron retirados de diferentes puntos del Estero-Ciénaga para reducir su impacto en el entorno y evitar que continúen afectando las condiciones del cuerpo de agua.

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En las labores participaron representantes de dependencias federales y estatales, así como integrantes de organismos relacionados con la protección ambiental y el manejo de los recursos naturales.

También se sumaron instituciones educativas, empresas privadas y ciudadanos, quienes colaboraron directamente en las tareas de limpieza.

Entre las instituciones que participaron se encuentran la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Marina (Semar) y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap), y otras dependencias vinculadas con la conservación ambiental.

También estuvieron presentes integrantes de la administración municipal, así como representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de organismos especializados en la protección de zonas costeras y humedales.

La autoridad municipal destacó que el retiro de los residuos permitirá mantener en mejores condiciones el Estero-Ciénaga, ya que alberga diversas especies de flora y fauna importantes para el ecosistema costero.

La jornada también fue planteada como un ejercicio de colaboración entre autoridades y sociedad, con el propósito de fortalecer las acciones de conservación y fomentar la importancia de mantener limpios los cuerpos de agua y espacios naturales.