Alemania investiga intento de ataque con drones en aeropuerto de Leipzig; Merz promete identificar responsables

El gobierno de Alemania aseguró que próximamente dará a conocer quién estuvo detrás del intento de ataque con drones registrado a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle, una terminal clave para operaciones de carga y transporte militar.

El canciller Friedrich Merz afirmó este martes 25 de agosto que las autoridades trabajan de manera coordinada con los organismos de seguridad para esclarecer los hechos.

“Pagarán por ello”, advirtió el jefe del gobierno alemán, aunque hasta ahora Berlín no ha formulado una acusación oficial contra ningún país u organización.

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Leipzig/Halle?

El 4 de agosto, investigadores localizaron un dron cargado con explosivos cerca de un avión de carga ucraniano Antonov utilizado para el transporte de suministros militares.

Las autoridades sospechan además que un segundo dron pudo haber impactado contra una aeronave de carga de DHL poco después de un cierre temporal del aeropuerto.

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Diez días después, investigadores alemanes encontraron un tercer dron y presuntos explosivos relacionados con el mismo intento de ataque.

¿Por qué es estratégico el aeropuerto de Leipzig?

Leipzig/Halle es uno de los principales centros logísticos de carga de Alemania y también es utilizado para operaciones vinculadas con la OTAN y con la aerolínea ucraniana Antonov Airlines.

Desde ese punto se movilizan suministros militares, lo que ha incrementado su importancia estratégica dentro de la red logística europea.

Medios apuntan a posible participación rusa

Fuentes de seguridad citadas por medios alemanes han señalado que existe sospecha sobre una posible participación de la inteligencia rusa.

Sin embargo, el gobierno alemán no ha confirmado públicamente esa hipótesis ni ha atribuido oficialmente la operación a Moscú.

🚨🇩🇪 Merz’ Aussage sorgt für Aufsehen: „Wir unterstützen die Ukraine nicht nur, um den Krieg zu verlängern, sondern um Friedensverhandlungen zu erzwingen.“ 🇺🇦🕊️



🔥 Große Kontroverse bei der Kabinettsklausur!



Bundeskanzler Friedrich Merz sorgt mit dieser Aussage für… pic.twitter.com/lYdUiy9EAF — Laura 🇩🇪 (@1980Aktuell) August 25, 2026

Merz indicó que la investigación continúa y que el Ejecutivo ofrecerá más detalles cuando las autoridades cuenten con elementos suficientes para identificar a los responsables.

El caso incrementa la preocupación en Alemania por posibles actos de sabotaje contra infraestructura estratégica y logística vinculada con el apoyo occidental a Ucrania.

IO