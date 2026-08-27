Pochimóvil se estrella contra automóvil en Ciudad del Carmen; así quedaron las unidades

Un aparatoso accidente vial entre un automóvil particular y un vehículo tipo pochimóvil se registró sobre la avenida Camarón, en la colonia Justo Sierra, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un hombre circulaba a bordo de un vehículo tipo “OUTE”, de color blanco y con placas de circulación 38GVR1 del estado de Campeche, desplazándose sobre la avenida Camarón con dirección hacia las inmediaciones del Panteón Nuevo.

Al llegar al cruce con la calle 74, el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, color azul, con placas DHW-878-C del estado de Campeche, habría cruzado la intersección sin las debidas precauciones, provocando que el conductor del pochimóvil terminara impactándose contra el costado derecho del automóvil.

La fuerza del impacto ocasionó severos daños en la carrocería del pequeño vehículo de transporte, mientras que ambas unidades quedaron detenidas en la zona, generando momentáneamente afectaciones a la circulación.

Pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de los conductores resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Tras el percance, los involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras para realizar la valoración de los daños y, posteriormente, llegaron a un acuerdo para resolver la situación por la vía correspondiente.

Finalmente, las unidades fueron retiradas del lugar para liberar la vialidad y permitir que la circulación sobre la avenida Camarón retomara su normalidad.

JGH