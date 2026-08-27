Marchan en Seyé en defensa de las corridas de toros

Una alta participación ciudadana, incidentes automovilísticos menores y una manifestación pacífica para defender las corridas de toros marcaron el cierre de la primera etapa de las celebraciones patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, cuyas actividades registraron la presencia de decenas de familias de diversos puntos del municipio.

Chicos y grandes asistieron a los eventos en el recinto principal y en los espacios públicos adaptados para las festividades populares.

Noticia Destacada Barcos pulperos Yucalpetén regresan con hasta cinco toneladas

Además, en un momento sorpresivo los organizadores de las corridas de toros, vaqueros, cuidadores de rejas, venteros y demás personas que de manera tradicional intervienen en estos actos, se manifestaron de forma pacífica en medio del tablado para defender las fiestas, tras el amparo promovido por Animal Héroes y Peta Latino contra este tipo de eventos.

Durante cinco días consecutivos, el municipio albergó las tradicionales vaquerías, noches regionales, corridas de toros, bailes populares, exhibiciones de pirotecnia y los juegos mecánicos, además de una cartelera de sorpresas orientada a toda la comunidad. Dichas celebraciones representaron uno de los acontecimientos de mayor expectativa en el calendario anual del municipio, pues la población realizó preparativos con varios días de anticipación con la finalidad de participar en los eventos, que demandaron jornadas extensas de organización e itinerarios continuos.

Ahora, la población orientará sus labores hacia el inicio de las octavas de la feria, las cuales comenzarán mañana.

Sin duda, en esta primera parte de la fiesta se alcanzó una participación activa de la gente, lo que generó una importante derrama económica para vendedores y emprendedores que se instalaron en los alrededores del Centro.