Doña Josefina continúa su protesta frente a Palacio de Gobierno en Mérida y niega a retirarse

A casi 24 horas de que doña Josefina Ramos González de 70 años decidiera plantarse frente al Palacio de Gobierno en Mérida con una serie de demandas, las cuales ya fueron atendidas por las autoridades estatales, la mujer de la tercera edad continúa plantada a sobre la calle 61 con 62 y 64, señalando que no se retirará hasta el sábado.

Fue desde el mediodía del jueves 15 de octubre cuando la mujer acudió a las oficinas Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) en el Centro de Mérida, exigiendo hablar con el director Francisco Torres, y aunque fue atendida por personal de la dependencia, decidió trasladar su protesta al Palacio de Gobierno.

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En el sitio, fue recibida por personal de Atención Ciudadana y la Jefa del Despacho del Gobernador, Ivonne Carrera Pérez, donde negó la atención.

La situación se complicó durante las fuertes lluvias, donde paramédicos acudieron a valorar su salud, aunque la señora declinó la revisión, por lo que se le ofrecieron alimentos y ropa, y se estableció contacto con su familia.

Durante la noche del jueves, familiares la mujer arribaron al sitio de su protesta donde dialogaron con ella para pedirle que se retirara, lo cual decidió hacer caso omiso, manteniéndose hasta la mañana de este viernes, asegurando que no se retiraría hasta mañana sábado.

Gobierno de Yucatán atendió sus demandas

De acuerdo con la información oficial, la Japay condonó el adeudo de 500 pesos que la mujer mantenía por el servicio de agua potable y se comprometió a verificar el suministro en su domicilio.

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En cuanto a la pensión de viudez, el Gobierno estatal señaló que la resolución corresponde al Issste, al tratarse de una institución federal.

No obstante, indicó que brinda acompañamiento a la mujer y solicitó a la delegación del instituto revisar su expediente conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 10 de febrero de 2026, relacionado con la valoración de pruebas de convivencia y dependencia económica de las concubinas.