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Yucatán / Mérida

Mujer encabeza protestas contra la Japay en el Centro Histórico de Mérida

La manifestante rechazó dialogar con otros trabajadores de la Japay y advirtió que no se retiraría hasta ser atendida por el director Francisco Torres.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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El bloqueo frente a las oficinas de la Japay obligó a la Policía Municipal de Mérida a cerrar el paso
El bloqueo frente a las oficinas de la Japay obligó a la Policía Municipal de Mérida a cerrar el paso / Cortesía/Redes sociales

Una mujer bloqueó la calle 60 del Centro de Mérida, frente a las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), para protestar por un cobro elevado del servicio de agua potable en su domicilio.

Poco después de las 10:00 de la mañana, la mujer llegó a las instalaciones de la dependencia visiblemente molesta y exigió hablar directamente con el director, Francisco Torres.

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Ante la falta de atención por parte del funcionario, decidió plantarse sobre la calle 60, una de las vialidades más transitadas de la ciudad, y advirtió que no se retiraría hasta ser recibida por el titular de la Japay.

Aunque personal de la dependencia intentó dialogar con ella para atender su inconformidad, la mujer rechazó la intervención de otros trabajadores e insistió en que únicamente hablaría con el director.

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Luego de realizar el bloqueo en la calle 60, la mujer se trasladó al Palacio de Gobierno, donde frente a la Plaza Grande de Mérida, decidió plantarse hasta ser atendida por las autoridades.

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