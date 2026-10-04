Desfile de Catrinas 2026 en Mérida: todo sobre la celebración del 31 de octubre

El Desfile de Catrinas regresará a Mérida el próximo 31 de octubre como parte del Festival de las Ánimas, con un recorrido de 1.7 kilómetros, 30 contingentes y la participación de unos 300 talentos. El Ayuntamiento espera superar los 55 mil asistentes durante esta actividad, que partirá de la Plaza Grande y concluirá en el Gran Parque de La Plancha.

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A lo largo del trayecto habrá actividades artísticas y culturales, entre ellas una edición especial de Pok ta Pok, espectáculos infantiles, música mexicana y un Altar Monumental Mexicano en el Remate de Paseo de Montejo. También desfilarán esculturas móviles conocidas como mojigangas y una Catrina monumental de casi cuatro metros de altura.

La actividad busca incorporar a Mérida tradiciones vinculadas con otras regiones del país y propiciar la participación de asociaciones, escuelas y empresas. Además del componente cultural, autoridades municipales señalaron que el desfile pretende favorecer la convivencia y la apropiación de los espacios públicos por parte de las familias.

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El recorrido pasará por el Corredor Gastronómico de la calle 47, por lo que se invitó a restaurantes, hoteles y prestadores de servicios a decorar sus establecimientos y sumarse a la celebración.

El cierre en La Plancha incluirá actividades familiares, como parte de la programación del Festival de las Ánimas.