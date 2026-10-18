Yucatán refuerza conectividad aérea con tres vuelos directos desde Canadá para el invierno

Yucatán ampliará su conectividad aérea con Canadá durante la temporada de invierno 2026-2027, con la reactivación de la ruta Mérida-Toronto de WestJet, el inicio de operaciones de Air Canada en ese mismo trayecto y la incorporación de un vuelo estacional desde Calgary.

Las nuevas conexiones permitirán ampliar las opciones de traslado para los visitantes canadienses durante los meses de mayor actividad turística y fortalecerán la presencia del estado en uno de sus mercados internacionales estratégicos.

De acuerdo con la programación anunciada, WestJet retomará los vuelos directos entre Mérida y Toronto del 25 de octubre de 2026 al 22 de abril de 2027. El servicio contará con tres frecuencias semanales durante octubre, noviembre, diciembre y abril, mientras que de enero a marzo aumentará a cuatro vuelos por semana. Las aeronaves tendrán capacidad para 174 pasajeros.

Noticia Destacada Manifestantes recorren el Centro Histórico de Mérida en apoyo a Palestina y en defensa del agua

A esta oferta se sumará Air Canada, que comenzará a operar la ruta directa Toronto-Mérida el 21 de noviembre, con servicio previsto hasta el 12 de abril de 2027. La conexión tendrá dos frecuencias semanales, una duración aproximada de cuatro horas y aeronaves con capacidad para 137 pasajeros.

Además, WestJet incorporará la ruta estacional Calgary-Mérida del 17 de diciembre de 2026 al 1 de abril de 2027, con un vuelo semanal hacia la capital yucateca y 174 asientos disponibles por operación. Esta conexión ampliará las alternativas de viaje para los turistas procedentes del oeste de Canadá.

Noticia Destacada Chichén Itzá resiente la caída del turismo en Quintana Roo; baja 10% la afluencia de visitantes

La importancia de este mercado se refleja en el Estudio del Perfil del Turista del Sistema de Inteligencia de Mercados Turísticos de Yucatán (Simty), que señala que Norteamérica concentra el 49.7 por ciento de los registros de procedencia de turistas internacionales que visitan el estado. De ese total, Estados Unidos representa el 40.2 por ciento y Canadá, el 9.5 por ciento.

Las nuevas operaciones se sumarán a los vuelos internacionales que conectan de manera permanente a Mérida con ciudades estadounidenses como Miami, Dallas, Houston y Orlando, con lo que se busca diversificar los mercados emisores y ampliar las alternativas de llegada de visitantes.

A través de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), encabezada por Darío Flota Ocampo, el Gobierno de Yucatán impulsa acciones para atraer aerolíneas y fortalecer las conexiones internacionales. La temporada invernal será clave para la actividad turística durante el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027.