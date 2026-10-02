Teatro del Pueblo en Xmatkuil 2026: estos son los conciertos gratis de la Feria Yucatán

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tendrá una amplia cartelera de conciertos y espectáculos durante sus 24 días de actividades, con opciones gratuitas para quienes acudan al recinto ferial ubicado al sur de Mérida.
Uno de los principales escenarios será el Teatro del Pueblo, donde se presentarán agrupaciones de cumbia y música tropical, además de espectáculos, maratones musicales y funciones de lucha libre.
La programación comenzará el viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre.
¿Quiénes se presentarán en el Teatro del Pueblo de Xmatkuil 2026?
Los conciertos y espectáculos gratuitos anunciados para el Teatro del Pueblo de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 son los siguientes:
- 6 de noviembre: La Tradicional Vaquería
- 7 de noviembre: ¡Mega Boom!
- 9 de noviembre: Viri Primera
- 10 de noviembre: Los Súper Lamas
- 11 de noviembre: El Pulpo y Sus Teclados
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- 12 de noviembre: Máster Kumbia
- 13 de noviembre: Lucha Libre
- 16 de noviembre: Pilón
- 17 de noviembre: Chico Che Chico
- 18 de noviembre: Nelson Kanzela
- 20 de noviembre: Junior Klan
- 21 de noviembre: Maratón de Música
- 22 de noviembre: Maratón de Música
- 23 de noviembre: Los Flamers
- 24 de noviembre: Los Súper Caracoles
- 25 de noviembre: Paleto
- 26 de noviembre: Maratón de Música
- 27 de noviembre: Maratón de Música
- 28 de noviembre: Maratón de Música
- 29 de noviembre: Lucha Libre
A esta cartelera del Teatro del Pueblo se sumarán espectáculos y presentaciones de Nani Namu, Mactá, La Tía Chayo, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa y Chapa Show, entre otros.
¿Cuándo empieza y cuándo termina la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?
La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre y concluirá el domingo 29 de noviembre, con un total de 24 días de actividades en el recinto ferial de Xmatkuil, al sur de Mérida.
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Durante la feria habrá conciertos y espectáculos en distintos escenarios, además de juegos mecánicos, gastronomía, exposiciones y actividades para visitantes de diferentes edades.
Además de los eventos gratuitos del Teatro del Pueblo, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 contará con otros escenarios en los que se presentarán artistas nacionales e internacionales, por lo que la cartelera contempla opciones de entretenimiento tanto gratuitas como de acceso mediante otros esquemas.