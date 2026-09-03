Proceso electoral de 2027 inicia este 10 de septiembre y más de 121 mil yucatecos deben renovar su INE para ejercer su voto

Ciento veintiún mil 554 yucatecos –14 mil 348 cuya credencial ya venció en el 2025 y 107 mil 206 más cuya vigencia se agota este año‒ tienen hasta el 25 de enero del 2027 para renovar su Credencial para Votar si quieren conservarla como identificación oficial y ejercer su derecho al voto. Esa cifra, casi equivalente a la población completa de un municipio mediano del estado, es la primera advertencia de que el proceso electoral 2026-2027 no se decidirá sólo en las urnas, sino primero en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proceso arranca formalmente el 10 de septiembre, según fijó el Consejo General del INE, y abre en Yucatán una ruta de nueve meses hacia la jornada del 6 de junio del 2027. El Consejo Local del Instituto en el Estado deberá quedar instalado el 30 de septiembre –al igual que los 300 consejos distritales del país, que tendrán como límite el 30 de noviembre‒ de acuerdo con Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo del INE en Yucatán.

En disputa están 147 cargos de elección popular en el Estado: las seis diputaciones federales de mayoría relativa que corresponden a los seis distritos yucatecos, las 35 curules del Congreso local –21 por mayoría relativa y 14 por representación proporcional‒ y los cabildos de los 106 municipios para el periodo 2027-2030. El Congreso estatal ya resolvió que la integración de las regidurías no cambiará respecto de la elección del 2024, de modo que la disputa se concentrará en las alcaldías y no en el tamaño de los cabildos.

Gran jornada nacional

A nivel nacional, el ejercicio es de una magnitud pocas veces vista: se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados –300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional‒ 17 gubernaturas, los congresos de 31 entidades y ayuntamientos o alcaldías en 30 estados, hasta sumar más de 19 mil cargos en todo el país. Yucatán no elegirá gobernador en el 2027, pero su peso local –seis diputaciones federales, 35 diputaciones locales y 106 gobiernos municipales‒ coloca al Estado entre las entidades con mayor densidad de cargos concurrentes por habitante.

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La escala del ejercicio nacional contrasta con el tamaño de la estructura que lo va a operar en el territorio yucateco. Seis distritos federales deberán organizar la elección de sus respectivos diputados de mayoría relativa con la misma exigencia logística que distritos de entidades con varias veces más población, y los 106 ayuntamientos –muchos de ellos rurales, con cabeceras pequeñas y capacidades administrativas limitadas‒ tendrán que sostener casillas, capacitación de funcionarios y logística electoral en paralelo a la elección federal y a la del Congreso local.

Campaña antes que el proceso

Un día antes de que el INE fijara formalmente el inicio del proceso, el 1 de septiembre, el Instituto puso en marcha la Campaña Anual Intensa 2026-2027 de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, que estará activa hasta el 25 de enero del 2027. El objetivo nacional es renovar alrededor de 5.4 millones de credenciales que perderán vigencia durante el 2026, además de atender cambios de domicilio, correcciones de datos, reposiciones por robo o extravío e inscripciones de nuevos electores.

María Leonor Abdala Gamboa, vocal del Registro Federal de Electores en Yucatán, precisó que el Padrón Electoral estatal está integrado actualmente por un millón 842 mil 132 ciudadanos, mientras que la Lista Nominal –el universo que efectivamente puede votar‒ reúne a un millón 816 mil 737. La diferencia, de alrededor de 25 mil 395 personas, no equivale automáticamente a electores impedidos de votar, pero sí exhibe un padrón que arrastra un desfase estructural entre quienes están registrados y quienes están habilitados, un patrón que campañas anteriores del propio Instituto no han logrado cerrar del todo.

Para atender la demanda, Yucatán dispone de 16 Módulos de Atención Ciudadana –nueve fijos, tres semifijos y cuatro móviles‒ con cobertura nominal en los 106 municipios. Dos de los módulos fijos operarán con dobles turnos y se sumarán 10 trabajadores adicionales en los meses de mayor demanda, un refuerzo modesto frente a la magnitud de la cifra pendiente: más de 121 mil credenciales por renovar en apenas menos de cinco meses, entre septiembre y el cierre de enero.

Más elementos de seguridad

Alvarado Díaz señaló que los módulos ya operan con el nuevo modelo de identificación, cuya credencial incorpora elementos adicionales de seguridad, entre ellos códigos QR de alta densidad y, por primera vez, opciones para registrar identidad de género y autoidentificación indígena o afromexicana, un cambio que en un estado con alta proporción de población maya tendrá implicaciones directas sobre la representatividad del propio padrón.

La incorporación de esos campos no es un detalle menor: convierte al Padrón Electoral, además de en la base para votar, en la fuente estadística más grande y actualizada sobre autoidentificación indígena y afromexicana con la que contará el Estado en los próximos años, siempre y cuando la ciudadanía acuda a renovar su credencial y no se limite a conservar la anterior mientras siga vigente.

La ventana de nuevos electores

Uno de los mecanismos con mayor potencial de impacto en la Lista Nominal es la posibilidad de que los jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre del 2026 y el propio 6 de junio del 2027 tramiten anticipadamente su primera Credencial para Votar. El plazo para este trámite vence también el 25 de enero del 2027, de forma que quienes cumplan la mayoría de edad después de esa fecha –pero antes o el mismo día de la elección‒ deben adelantarse si no quieren quedar fuera del padrón el día de la jornada.

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El INE contempla además atención domiciliaria para personas que, por alguna condición física, estén imposibilitadas de acudir a un módulo, un servicio que en ejercicios anteriores ha tenido una cobertura limitada frente a la demanda real en municipios alejados de las cabeceras.

El reto detrás del calendario

El calendario nacional del proceso contempla más de 500 actividades de organización antes de la jornada electoral, una arquitectura institucional que en Yucatán se sostiene, en la práctica, sobre 16 módulos y un refuerzo de apenas 10 trabajadores temporales. La experiencia de campañas de credencialización previas –que en ciclos anteriores dejaron decenas de miles de credenciales sin renovar al cierre del plazo‒ es la referencia obligada para medir si la meta de más de 121 mil trámites en menos de cinco meses es realista o quedará, una vez más, parcialmente incumplida.

“Que quien tenga derecho a votar, pueda hacerlo”: la meta más elemental que el INE aún debe garantizar antes del 6 de junio

La apuesta del INE es que la ventana de nueve meses entre el arranque del proceso y la jornada del 6 de junio del 2027 sea suficiente no solo para organizar 147 cargos en disputa en Yucatán, sino para resolver antes de tiempo el problema más elemental de toda elección: que quien tenga derecho a votar, pueda hacerlo.