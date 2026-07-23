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Credencial del INE en Campeche: más de 42 mil micas perderán vigencia este 2026

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Credencial del INE en Campeche: más de 42 mil micas perderán vigencia este 2026

El INE informó que 42 mil 314 credenciales para votar vencerán este 2026 en Campeche. Quienes no las renueven no podrán votar en 2027 ni usarlas como identificación.

Por Redacción Por Esto!

23 de jul de 2026

2 min

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Más de 42 mil credenciales del INE dejarán de ser válidas en Campeche; hay fecha límite para renovarlas
Más de 42 mil credenciales del INE dejarán de ser válidas en Campeche; hay fecha límite para renovarlas / Especial

Un total de 42 mil 314 credenciales para votar con vigencia 2026 deberán renovarse antes del 31 de diciembre para conservar su validez, informó el vocal del Registro Federal de Electores, RFE, del Instituto Nacional Electoral, INE, en Campeche, Ernesto Rodríguez Juárez.

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El funcionario explicó que los documentos que no sean actualizados dentro del plazo establecido serán retirados del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, por lo que sus titulares no podrán utilizarlos para participar en las elecciones del 6 de junio de 2027 ni como identificación oficial.

Rodríguez Juárez también convocó a las personas que recientemente cumplieron 18 años, cambiaron de domicilio, detectaron errores en sus datos o extraviaron su credencial, para que acudan a cualquiera de los Módulos de Atención Ciudadana y realicen el trámite correspondiente.

Precisó que para solicitar la credencial es necesario presentar en original el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y una identificación oficial con fotografía vigente. En el caso de quienes tramiten el documento por primera vez o soliciten su reincorporación al padrón, también deberán presentar la CURP certificada.

El vocal del RFE recordó que todos los trámites son gratuitos y forman parte de la Campaña Permanente de Actualización del Padrón Electoral, cuyo objetivo es mantener vigente la información de las y los ciudadanos.

Finalmente, informó que el módulo fijo de San Francisco de Campeche brinda servicio de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 15:00 horas. En Ciudad del Carmen, la atención se ofrece de lunes a sábado de 8:00 a 15:00 horas, mientras que los módulos móviles recorren distintos municipios del estado en ese mismo horario de lunes a viernes.

JGH