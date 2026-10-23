Empresarios apuestan por diversificar la oferta turística para repuntar el Caribe Mexicano

Ante la baja turística y la contracción de la conectividad aérea que afecta al Caribe Mexicano en este 2026, empresarios y prestadores de servicios apuestan por diversificar la oferta más allá del sol y playa como estrategia de crecimiento y recuperación.

Durante la 38ª edición del Cancún Travel Mart, participantes del sector coincidieron en que el momento exige reforzar alianzas comerciales, cerrar nuevos contratos y promover con fuerza las experiencias alternas que ofrece la Península de Yucatán.

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“Ha habido una baja en el turismo, como todos sabemos, sin embargo hay que promover y hablar muy bien de nuestro destino”, señaló Sofía Melo Morales, directora de Relaciones Públicas de All Access Luxury Group, con presencia en Yucatán y Quintana Roo.

La entrevistada indicó que el Travel Mart sigue siendo el punto clave para el reencuentro de negocios y para amarrar la operación de la próxima temporada invernal.

De acuerdo con el sector, la diversificación es la ruta para compensar la caída del mercado tradicional. Entre las alternativas de crecimiento destacan:

El turismo deportivo con campos de golf de primer nivel y la pesca deportiva como productos de alto valor.

El turismo cultural y arqueológico, aprovechando la cercanía de zonas arqueológicas mayas.

El turismo gastronómico, con la cocina yucateca y caribeña como diferenciador.

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Se destacó que Quintana Roo cuenta con 12 destinos con vocación distinta, lo que permite ofrecer experiencias diferenciadas e inigualables y no depender de un solo segmento.

La visión, coincidieron los participantes del Travel Mart, es dejar de vender solo playa para vender experiencias completas que prolonguen la estancia y eleven el gasto promedio del visitante, en tanto se recupera al 100% la conectividad aérea, proyectada para después de mediados de 2027.